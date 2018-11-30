Уровень продаж полупроводников бьет все рекорды

Уже десять кварталов подряд полупроводниковая промышленность продолжает набирать обороты: с каждым новым годом спрос на электронику возрастает по всему миру. Гигантов вроде Samsung и Intel вполне устраивает сложившаяся ситуация, ведь за последние месяцы прибыли последних увеличились на 9,3% и 12,6% соответственно.

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Глобальный информационный ресурс IHS Markit сообщает, что в третьем квартале текущего года мировая полупроводниковая промышленность заработала на 7,4% больше, чем во втором квартале этого же года. Самый большой рост (на 12,3%) наблюдался в отрасли беспроводных устройств, далее шли устройства для обработки данных (6,8%) и, конечно же, накопители. Последних, в итоге, было продано на 45,1 млрд долларов.

Если же посмотреть статистику по основным лидерам этого рыночного сегмента, то продажи компании Intel увеличились на 12,6%, Samsung — на 9,3%, SK Hynix — на 6,5%. Прибыль всего рынка полупроводников в третьем квартале 2018 года составила 129,8 млрд долларов. Нет никаких сомнений, что в предпраздничное время, а именно четвёртый квартал текущего года, выручка производителей электроники снова побьет этот рекорд.