Процессор Intel Core i9-9900K может работать на материнской плате с чипсетом Z190

Несмотря на ограничения от производителя компьютерные энтузиасты пробуют устанавливать новые процессоры на материнские платы с чипсетами старого поколения. В сеть попал отчет о положительных результатах такого эксперимента с процессором Core i9-9900K.

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Корпорация Intel на программном уровне ограничила возможности взаимодействия процессоров восьмого и девятого поколения с материнскими платами 1xx и 2xx серий. Такие ограничения, согласно официальным данным, созданы в целях безопасности, поскольку ранние версии плат просто не справятся с нагрузкой и охлаждением шестиядерного (или более) процессора.

Финский энтузиаст с псевдонимом Лууми (Luumi) подкорректировал эти программные несоответствия в BIOS и, таким образом, появилась возможность установить на материнскую плату ASRock Z170M OC Formula процессор Intel Core i9-9900K и даже увеличить максимальную частоту его работы до 5500 МГц. Были также проведены тесты: Cinebench R15 - для оценки графических параметров видеокарты и Prime95 - для проверки стабильности системы. Конечно же, кроме всего прочего, была также установлена кастомная система жидкостного охлаждения для устранения возможных проблем перегрева, о которых предупредил производитель.

В итоге, такие эксперименты с модификацией BIOS наводят на мысль о том, не являются ли встроенные ограничения очередной попыткой корпорации повысить заработок на продажах более дорогих материнских плат? Однако, как видим, способ обойти эти ограничения уже найден, так что пользователям предстоит самостоятельно принять решение либо в пользу дорогого, но надёжного варианта, либо - более дешевого, но рискованного.