Техноэнтузиаст создал из компьютерной мыши полноценный мини-ПК

Компьютерная мышь – это устройство, которым вряд ли можно кого-то удивить. Или нет? Блогер с ником Electronic Grenade выложил на YouTube видео, где показал, как обновил свою «любимицу» до полноценного ПК.

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Кто как умеет, тот так и развлекается: вот, например, технолюбители придумывают собственные оригинальные устройства, скажем, мышку-компьютер. Как говорится, у каждого своё хобби, по возможностям и умениям. А если умеешь, то грех не попробовать и не сделать.

Видимо, так и подумал видеоблогер Electronic Grenade, когда взял микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W, 1.5-дюймовый OLED-дисплей (128x128 пикселей) и мини-клавиатуру Rii Bluetooth, а затем просто объединил все компоненты. Правда, корпус пришлось напечатать на 3D-принтере, поскольку мышки нужного размера не нашлось. Однако это нисколько не портит устройство, а скорее, наоборот, делает его более стильным, с единственным в своём роде уникальным авторским дизайном.

Во время тестирования мышь-ПК показала себя неплохо, справившись с созданием текстового документа и даже игрой Minecraft. Пусть результаты и неидеальны, но они получены на одноядерном процессоре с тактовой частотой 1 ГГц и 512 МБ ОЗУ, что уже можно считать успехом. Стоит добавить, что устройство оснащено аккумулятором на 500 мАч.

Также автор обещал поделиться чертежами и подробным процессом сборки мыши-ПК на своём канале в отдельном ролике. Кто знает, возможно большие компании вдохновятся успехом техноэнтузиаста и подобный форм-фактор будет использоваться в будущем, но уже, скажем, с клавиатурой-проекцией и голографическим экраном.