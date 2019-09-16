Minix представляет мини-ПК Neo G41V-4 без вентиляторов на Intel Gemini Lake за $270

Компания Minix представила свой новый мини-ПК без вентилятора – NEO G41V-4 на выставке IFA 2019 в Берлине. Устройство умещается в одной руке и включает в себя процессор Intel Celeron N4100, видеокарту UHD Graphics 600 и 4 ГБ оперативной памяти DDR4. G41V-4 заменит Neo N42C-4 и будет продаваться за $270.

Minix G41V-4 как раз для вас, если вы поклонник компактных мини-ПК без вентиляторов. Представленное на выставке IFA 2019 в Берлине устройство оснащено четырьмя портами USB Type-A, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0a, DisplayPort, VGA, разъёмом для наушников и слотом для карт памяти microSD. Есть даже отсек для M.2 2280 SATA III, если вы захотите дополнительно расширить хранилище, представленное 64-ГБ припаянным флеш-накопителем eMMC 5.1.

Всё это работает на четырёхъядерном процессоре Intel Celeron N4100, в котором интегрирован графический ускоритель Intel UHD Graphics 600. Чип Gemini Lake имеет базовую тактовую частоту 1,1 ГГц, а если использовать теплоотвод мощностью 6 Вт, то можно, при необходимости, достичь 2,4 ГГц. UHD Graphics 600 также позволит G41V-4 воспроизводить видео 4K с частотой до 60 Гц. Новинка включает в себя 4 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, которую, увы, невозможно будет расширить, поскольку она припаяна к материнской плате. Безвентиляторный ПК также будет поставляться с предустановленной Windows 10 Pro 64-бит.

Ресурс Notebook Italia утверждает, что G41V-4 поступит в продажу в ноябре за $270. Minix также готовит Neo G50C-4, который имеет больше оперативной памяти и оснащён более мощным процессором Intel Pentium Silver J5005. Этот мини-ПК уже будет с вентиляторами, а его ценник составит $299.