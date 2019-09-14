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5 вещей, которые стоит сделать после покупки нового ноутбука

Топ-5 советов, которые сэкономят вам время и силы
Топ-5 советов, которые сэкономят вам время и силы
Итак, вы решились на покупку и потратили около $1000 на новый ноутбук. Вот пять первых шагов, которые мы предлагаем вам предпринять, чтобы уберечь себя от неприятных неожиданностей и убедиться, что вы используете максимальные возможности своего ноутбука.
Allen Ngo | 14/09/2019
ноутбуки Ultrabook Windows

Распаковка нового устройства – это всегда момент предвкушения, когда хочется побыстрее опробовать своё приобретение. Правда, если открывать новые коробки с устройствами, присланными для обзоров (как это делаем мы), каждые несколько дней, то это чувство скоро улетучивается. Тем не менее, среднестатистический потребитель покупает новый ноутбук раз в 5-6 лет.

Существует ряд процедур, которые мы выработали после обзора большого количества устройств за последнее десятилетие. Мы хотим поделиться некоторыми шагами, потому что мы считаем, что они могут помочь вам по максимуму насладиться потенциалом своих новых покупок. Вот пять основных действий, которые, по нашему мнению, нужно сделать в первую очередь.

1. Проверьте наличие физических дефектов

Не стоит недооценивать важность этого этапа, лучше дважды проверить каждую деталь и убедиться, что, всё работает как надо. Нам попадались новые устройства с царапинами, вмятинами, проблемными экранами, громкими кулерами, неработающими динамиками, плохими клавишами, сломанными тачпадами, отсутствующими адаптерами переменного тока и чрезмерно скрипучими петлями. У некоторых моделей, таких как Razer Blade Stealth, может быть больше проблем, чем у других. Раннее выявление физических дефектов увеличивает ваши шансы на успешный возврат или обмен, поэтому - это шаг номер один, который вы должны предпринять после покупки.

В этом ноутбуке MSI присутствует брак: край не совсем ровный
В этом ноутбуке MSI присутствует брак: край не совсем ровный
Угол этого Lenovo должен быть приклеен к остальной части шасси, но он отстал, поэтому образовался зазор
Угол этого Lenovo должен быть приклеен к остальной части шасси, но он отстал, поэтому образовался зазор
Слишком сильное свечение подсветки на фоне чёрного экрана, как на этом Lenovo, может быть основанием для возврата или обмена
Слишком сильное свечение подсветки на фоне чёрного экрана, как на этом Lenovo, может быть основанием для возврата или обмена

2. Проверьте наличие обновлений

Мы говорим не об обновлениях Windows, так как понимаем, что иногда пользователи отказываются от новых функций Microsoft. Вместо этого мы говорим об обновлениях от производителя, созданных специально для вашей модели. Как и новые видеоигры, недавно выпущенные ПК иногда могут иметь одну или две проблемы, требующие программных корректировок. В частности, Dell славится своими частыми обновлениями программного обеспечения и BIOS для семейств XPS и Latitude.

Dell Update помогает пользователям своевременно обновлять все компоненты
Dell Update помогает пользователям своевременно обновлять все компоненты

3. Ознакомьтесь с предварительно загруженными приложениями

Кроме стандартных программ от Windows всё больше производителей устанавливают специализированное программное обеспечение, предназначенное для повышения производительности, управления вентиляторами, светодиодным освещением, дисплеем, аудио и другими настройками ноутбука. Это особенно актуально для игровых ноутбуков, где такие приложения, как Alienware Command Center, HP Omen Command Center, Asus Armory Crate, Razer Synapse или MSI Dragon Center предназначены для управления всеми дополнительными возможностями систем. Некоторые игровые ноутбуки полностью корректируют стандартные настройки энергосбережения, сбалансированной и высокопроизводительной работы Windows с помощью собственного набора уникальных профилей производительности.

Если вы хотите в полной мере использовать производительность и функциональные возможности вашего нового ноутбука, вам следует изучить все тонкости программного обеспечения, даже если его интерфейс не самый удобный и лёгкий для понимания. Если установленные приложения не связаны с производительностью или аппаратными функциями, тогда можете смело удалять их.

MSI Dragon Center контролирует всё, что касается ноутбука, от его производительности до настроек RGB
MSI Dragon Center контролирует всё, что касается ноутбука, от его производительности до настроек RGB
Программное обеспечение Alienware включает в себя более продвинутые функции для энтузиастов
Программное обеспечение Alienware включает в себя более продвинутые функции для энтузиастов

4. Откалибруйте дисплей

Этот шаг особенно важен для редакторов видеоконтента, художников и мультимедиа-пользователей. Чаще всего изначально ноутбуки не слишком хорошо откалиброваны. Более дешёвые семейства ноутбуков, такие как HP Pavilion, HP Envy, Lenovo Ideapad, Asus VivoBook или Dell Inpsiron почти всегда будут иметь менее точную цветопередачу и более холодные оттенки серого, чем альтернативы подороже– Spectre, Yoga или XPS. При этом некоторые ноутбуки могут поставляться с высококачественными панелями, способными отображать до 90% sRGB-диапазона, но они будут настолько плохо откалиброваны, что вы никогда не узнаете, как точна может быть их цветопередача В большинстве случаев вам потребуется выполнить собственную калибровку, чтобы в полной мере насладиться цветовым диапазоном ноутбука.

Естественно, не у всех есть колориметры X-Rite для калибровки. Поэтому наилучшим вариантом будет применение калиброванного профиля ICC или ICM, специально для вашей модели ноутбука. Такие файлы можно найти на этом сайте, в обзорах соответствующих устройств в разделе «Дисплей». Обратите внимание, что некоторые ноутбуки, такие как Razer Blade 15 или Gigabyte Aero 15, поставляются предварительно откалиброванными производителем, поэтому калибровка им не требуется.

Оттенки серого на ноутбуке HP перед калибровкой
Оттенки серого на ноутбуке HP перед калибровкой
Показатели ColorChecker на ноутбуке HP перед калибровкой
Показатели ColorChecker на ноутбуке HP перед калибровкой
Оттенки серого на ноутбуке HP после калибровки. Обратите внимание на улучшенный баланс DeltaE и RGB
Оттенки серого на ноутбуке HP после калибровки. Обратите внимание на улучшенный баланс DeltaE и RGB
Показатели ColorChecker на ноутбуке HP после калибровки
Показатели ColorChecker на ноутбуке HP после калибровки

5. Зарегистрируйте вашу новую покупку онлайн

Некоторые производители требуют регистрации устройства, если вам нужна официальная онлайн-поддержка. Такие компании как MSI или Asus могут предложить дополнительные стимулы для регистрации, например, расширение гарантии на 3–6 месяцев или бонусные гигабайты в облачном хранилище без дополнительных затрат. Однако, исходя из того, что этот шаг обычно включает в себя отправку серийного номера ноутбука, такая регистрация может повлиять на ваши шансы вернуть продукт стороннему розничному продавцу.

Если есть другие шаги, которые вы бы добавили в этот перечень, например, удаление вирусов или ознакомление с руководством, не стесняйтесь делиться своим мнением ниже.

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Allen Ngo, 2019-09-14 (Update: 2019-09-14)

 