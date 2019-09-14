5 вещей, которые стоит сделать после покупки нового ноутбука

Итак, вы решились на покупку и потратили около $1000 на новый ноутбук. Вот пять первых шагов, которые мы предлагаем вам предпринять, чтобы уберечь себя от неприятных неожиданностей и убедиться, что вы используете максимальные возможности своего ноутбука.

Распаковка нового устройства – это всегда момент предвкушения, когда хочется побыстрее опробовать своё приобретение. Правда, если открывать новые коробки с устройствами, присланными для обзоров (как это делаем мы), каждые несколько дней, то это чувство скоро улетучивается. Тем не менее, среднестатистический потребитель покупает новый ноутбук раз в 5-6 лет.

Существует ряд процедур, которые мы выработали после обзора большого количества устройств за последнее десятилетие. Мы хотим поделиться некоторыми шагами, потому что мы считаем, что они могут помочь вам по максимуму насладиться потенциалом своих новых покупок. Вот пять основных действий, которые, по нашему мнению, нужно сделать в первую очередь.