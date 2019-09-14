Новая розетка с портами USB type-C Power Delivery, предназначенная для современных устройств

Все большее количество новых устройств, в том числе iPhone 11 Pro, поставляются с кабелями USB type-C, т.к. этот стандарт экономит время зарядки. Исходя из этого компания Leviton включила два таких порта в свой последний продукт – двойную настенную розетку. Нововведение значительно модернизировало самое обычное настенное устройство для электропитания.

Порты type-C также поддерживают стандарт USB-PD, т.е. они оснащены специальным интеллектуальным чипом, который регулирует максимальную мощность (до 30 Вт). Порт новой розетки Leviton может обеспечить заряд либо 15В постоянного тока/2А/30 Вт, либо 9 В постоянного тока/3А/27 Вт, при условии, что заряжаемое устройство также поддерживает стандарт USB-PD. Устройства без USB-PD смогут получить лишь 5 В постоянного тока/3А/15 Вт. С другой стороны, одновременное использование обоих портов снижает показатели до 5 В постоянного тока и 3А.

В остальном, новый продукт (также известный под идентификатором T5635) представляет собой обычную заземлённую настенную розетку 15A/125В с защитой от детей Decora и термопластичным корпусом с крышкой. Новинка представлена целым рядом расцветок: чёрный, коричневый, цвет слоновой кости, серый или белый. Продукт распространяется через дилеров или торговых посредников Leviton.