Браузер Opera GX был скачан более 1 миллиона раз

GX - это версия браузера Opera, разработанная специально для игр. Его ранняя версия была доступна с июня 2019 года и оказалась настолько популярной, что на сегодняшний день количество загрузок превысило 1 миллиона. Opera GX поддерживает расширение Twitch, раздел новых релизов и ограничитель пропускной способности сети.

Opera разработала GX для тех, кто любит играть в онлайн-игры через браузер. Таким образом, дизайн и цветовая схема были выбраны в соответствии со вкусами целевой аудитории: даже форма обратной связи содержит пять стилизованных 8-битных сердечек для оценки. Помимо этого, Opera GX также имеет ряд практических функций и возможностей, направленных на улучшение игрового процесса в браузере. Если сравнивать с ранней версией, выпущенной в июне 2019 года, на сегодня в браузере появилось 9 обновлений.

Вероятно, самой важной настройкой, содержащейся в Opera GX, является ограничение пропускной способности сети, которое можно установить в диапазоне от 64 килобайт в секунду (КБ/с) до 25 МБ/с, хотя по умолчанию оно равно 1 МБ/с. Ограничитель может быть использован для обеспечения непрерывного потока данных во время игры. В качестве альтернативы, его можно использовать для ограничения других видов активности во время игры, например, потоковой передачи контента (стриминга). Создатели Opera утверждают, что эта функция особенно полезна для тех, у кого медленное или менее надежное соединение.

Ограничитель пропускной способности находится в разделе браузера «GX Control», где также можно ограничить используемый ресурс ЦП и ОЗУ. Браузер получил минималистичную домашнюю страницу с удобными ярлыками различных платформ и сайтов, которые часто идут рука об руку с играми: YouTube, Reddit и Twitch (последний даже получил специальное расширение, которое GX поддерживает по умолчанию). GX Control также может регулировать подсветку клавиатуры Razer Chroma. За всё это и многое другое Opera GX недавно получила награду Red Dot 2019 в области дизайна.