Intel Core i7-10710U показал мощную одноядерную производительность в UserBenchmark и Geekbench 5, обойдя AMD Ryzen 7 3700U и 3750H

Intel Core i7-10710U был опробован как на UserBenchmark, так и на Geekbench 5. Энергоэффективный шестиядерный процессор, установленный на новом ноутбуке Prestige 15 от MSI, особенно хорош в одноядерных тестах, где ему удаётся превзойти четырёхъядерных представителей семейства AMD Ryzen.

Intel Comet Lake i7-10710U не так давно на рынке, но уже составил неплохую конкуренцию AMD. Процессор прошёл тестирование на UserBenchmark и Geekbench 5, как пишет Тум Аписак (Tum Apisak), а результаты продемонстрировали то, что у Intel появился новый монстр в одноядерных тестах. При этом, нужно заметить, что требования к теплоотводу чипа CML-U составляют только 15 Вт по сравнению с более энергоёмкими новыми процессорами Ryzen.

Хотя общий результат i7-10710U из MSI Prestige 15 в UserBenchmark не слишком велик, производительность в одноядерном тесте впечатляет. Итоговый показатель в 68,7% довольно небольшой, т.к. оценка снизилась из-за плохого показателя в многоядерном тесте. Но вот одноядерный тест показал 128 баллов, что ставит процессор Comet Lake вровень с чрезвычайно дорогим i9-9960X. Это выдающаяся оценка для энергоэффективного процессора. Безусловно, некоторые процессоры Ryzen превосходят этот показатель, но они используют больше энергии, учитывая их высокие требования к теплоотводу: для Ryzen 5 3600, набравшего 130 баллов, этот показатель составляет 65 Вт; для Ryzen 5 3600X со 135 баллами – 95 Вт.

Аналогичная картина нарисовалась и в Geekbench 5: Intel Core i7-10710U из MSI Prestige 15 набирает 1139 (одноядерный тест) и 4067 баллов (многоядерный тест). Оценку многоядерных испытаний можно оставить без внимания, т.к. данный показатель превзошли не только вышеупомянутые процессоры Zen 2, но и более старые шестиядерные модели Intel, например, i7-8750H (4812 баллов) и i7-9750H (4966 баллов). Но вот одноядерная оценка с Geekbench 5 ещё раз показывает, насколько силён процессор Comet Lake в этой области. I7-10710U обходит i7-8750H (1021 баллов) и i7-9750H (1075 баллов), а также отправляет в нокаут AMD Ryzen 7 3700U с требованием к теплоотводу 15 Вт (729 баллов) и Ryzen 7 3750H с 35 Вт и 830 баллами соответственно.

А как обстоят дела с более мощными шестиядерными процессорами AMD Matisse? Вполне неплохо, поскольку показатель 1139 очень близок к 1236 баллам Ryzen 5 3600X и ещё ближе к 1201 баллу, принадлежащему Ryzen 5 3600. Но если быть полностью честными, то в многоядерных тестах эти процессоры для настольных ПК намного превосходят чип Comet Lake: результат Ryzen 5 3600 составляет 6876, а Ryzen 5 3600X – 7146 баллов против 4067 у i7-10710U.