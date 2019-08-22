Intel представила новые процессоры 10 поколения Comet Lake U- и Y-серий: Core i7-10710U получил 6 ядер

Принадлежность различных процессоров к 10 поколению может запутать потребителей и в Intel признают, что поначалу такое действительно возможно. Тем не менее, если вчитаться в название модели, определить её принадлежность к тому или иному семейству довольно просто.

Модели семейства Ice Lake несут в названии 4 цифры, за которыми следует версия встроенной графики (G1, G4 и G7). Большинство моделей процессоров Ice Lake обладают улучшенной графикой Iris Plus что указано на стикере с названием. У Comet Lake, 5 цифр в названии модели, после которых указывается принадлежность к той или иной серии (U или Y).