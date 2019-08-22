Intel представила новые процессоры 10 поколения Comet Lake U- и Y-серий: Core i7-10710U получил 6 ядер
Во время презентации 10-нм процессоров Ice Lake, Intel намекнула, что чуть позже покажет и более производительные чипы. Вчера компания действительно представила процессоры семейства Comet Lake U- и Y-серий. Comet Lake-U являются наследниками чипов Whiskey Lake 8 поколения и позволят впервые иметь 6-ядерный 12-поточный энергоэффективный процессор. Comet Lake, как Ice Lake являются частью 10 поколения, так что у покупателей будет выбор между новой архитектурой и старыми-проверенными 14 нанометрами, которые лучше оптимизированы для многопоточной нагрузки. Давайте остановимся на основных свойствах Comet Lake подробнее.
Часть 10 поколения процессоров - предчувствуем путаницу с названиями моделей
Принадлежность различных процессоров к 10 поколению может запутать потребителей и в Intel признают, что поначалу такое действительно возможно. Тем не менее, если вчитаться в название модели, определить её принадлежность к тому или иному семейству довольно просто.
Модели семейства Ice Lake несут в названии 4 цифры, за которыми следует версия встроенной графики (G1, G4 и G7). Большинство моделей процессоров Ice Lake обладают улучшенной графикой Iris Plus что указано на стикере с названием. У Comet Lake, 5 цифр в названии модели, после которых указывается принадлежность к той или иной серии (U или Y).
Архитектура — По большей части идентична Whiskey Lake
Хабы PCH 400-серии максимально схожи с теми, что были у 8 поколения Whiskey Lake, но несут некоторые улучшения. В Comet Lake PCH теперь обладает встроенным контроллером Wi-Fi 6 и поддерживает ОЗУ LPDDR4x 2933, LPDDR3 2133 и DDR4 2666. Кроме того, в хабе теперь установлен новый контроллер Thunderbolt 3, обеспечивающий сниженные задержки. Тем не менее, производители не обязаны его использовать и могут устанавливать внешние контроллеры Thunderbolt 3 со стандартной архитектурой.
Встроенная графика по-прежнему относится к поколению UHD Graphics Gen 9.5 и обладает 24 исполнительными блоками (за исключением Core i3, где их 23). Intel не уточняют как именно будет называться модель, но судя по тестам это все та же UHD Graphics 620.
Производительность — Небольшой прирост относительно Whiskey Lake
По утверждениям Intel производительность в целом возросла на 16% и на 41% относительно Whiskey Lake. Конечно же, эти цифры получены в собственных тестах Intel, где топовый шестиядерный Core i7-10710U с TDP 25 Вт соревновался с четырехъядерным Core i7-8565U с TDP 15 Вт. Если верить нашим собственным бенчмаркам (полученным на раннем прототипе от Shenker с Core i7-10510U), разница с Core i7-8565U составляет 5%. Даже при ограничении TDP обоих чипов на уровне 17 Вт дало аналогичный результат. Такая небольшая разница вообще может объяснятся отсутствием адаптации под новые процессоры в текущих версиях бенчмарков, но пока что мы не можем подтвердить информацию от Intel. Как только у нас появятся новые тестовые образцы, мы обязательно проведем дополнительные испытания Comet Lake.
Важным нововведением является технология Adaptix Dynamic Tuning, которая использует ИИ (читай алгоритмы машинного обучения) для улучшения долговременной производительности процессора, в зависимости от конкретной реализации системы охлаждения ноутбука. В Intel говорят, что можно ожидать прироста производительности на уровне 8 - 12%, но как дела обстоят на практике мы узнаем позже.
Модели и сроки появления в продаже
Семейство Comet Lake будет состоять из восьми моделей: четыре процессора U-серии и четыре Y-серии. Comet Lake-U будут обладать 15 Вт TDP, а Y-серия - 7 Вт. Core i7-10710U - это топовый процессор U-серии с 6 ядрами и 12 дорожками, а также 12 МБ кэш-памяти. Точную частоту моделей Intel пока не раскрыла, но во внутренней документации для производителей ноутбуков эта информация имеется. Так, базовая частота Core i7-10710U будет составлять 1.1 ГГц, а максимальная - 4.7 ГГц для одного-двух ядер, 4.1 ГГц для четырех ядер и 3.9 ГГц для всех ядер.
Все процессоры U-серии поддерживают память LPDDR4x 2933, LPDDR3 2133 и DDR4 2666. Core i3-10110U представляет собой решение начального уровня с 2 ядрами и 4 потоками.
Чипы Comet Lake-Y нацелены на сегмент ноутбуков с малым энергопотреблением. Представлены модели от Core i3-10110Y до Core i7-10510Y. Y-серия поддерживает только LPDDR3 2133 - в Intel говорят, что такое ограничение сделано сознательно и для снижения энергопотребления.
Как говорят в Intel, уже к праздникам в 2019 году на полках магазинов появится более 90 моделей ноутбуков на Comet Lake. На основании информации от различных производителей, ноутбуки с Comet Lake-U и Ice Lake начнут продаваться уже в третьем квартале года. Многие производители также представят ноутбуки концепции Project Athena, которые должны обеспечивать постоянное подключение к сети и время работы не менее 1 дня. Модели с поддержкой vPro станут доступны к концу 2019 года.
Источник(и)
Intel Press Brief