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Новенькие Samsung Galaxy XCover FieldPro и M30s официально появились в базе Bluetooth SIG

Galaxy M30s вряд ли будет выглядеть так. (Изображение: Samsung)
Galaxy M30s вряд ли будет выглядеть так. (Изображение: Samsung)
По слухам, Samsung выпустит ещё одну версию своего смартфона Galaxy M30. Новое устройство, появившееся в базе данных Bluetooth SIG подтверждает эту информацию. Кроме того, там же был обнаружен второй телефон от данного производителя: потенциальный Galaxy XCover 2019.
Deirdre O Donnell | 22/08/2019
Android бизнес слухи телефоны сенсорный

Samsung собирается выпустить новую модель – Galaxy M30s. Новый сертификат из Bluetooth SIG (Special Interest Group) подтверждает наличие модели с таким именем. Несмотря на дополнительную букву в названии продукта, M30s вряд ли превзойдёт своего предшественника во всех отношениях.

Предполагается, что новая модель оснащена более мощным процессором по сравнению с M30. С другой стороны, количество задних камер, по прогнозам, уменьшится: вместо трёх сенсоров, в ранее выпущенном варианте, новинка получит только два. Правда, приятным бонусом должна стать огромная ёмкость батареи – вплоть до 5000 мАч или даже больше.

Но, что касается стандартов Bluetooth Galaxy M30s не превзойдёт своего предшественника, поскольку будет поддерживать ту же версию 5.0. Кстати, не лишним будет упомянуть и о новом представителе старой линии Galaxy XCover. В базе данных SIG также был обнаружен некий смартфон FieldPro; однако, пока что, это всё, что известно о новом защищённом устройстве от Samsung.

The Samsung Galaxy XCover FieldPro and M30s' new Bluetooth SIG certifications. (Source: DroidShout)
The Samsung Galaxy XCover FieldPro and M30s' new Bluetooth SIG certifications. (Source: DroidShout)

Источник(и)

DroidShout

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Deirdre O Donnell, 2019-08-22 (Update: 2019-08-22)

 