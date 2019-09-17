Поклонники Galaxy замерли в ожидании: появились рендеры Samsung Galaxy S11 и S11 Plus от LetsGoDigital

Если рендеры, основанные на недавних патентах Samsung, окажутся верными, то предстоящие Galaxy S11 и S11 Plus предложат нам уникальный подход к концепции слайдера-смартфона, в котором используется раздвижной дисплей, увеличивающийся примерно на 25%. Экран слайдера имеет дизайн «водопад», а основная камера скрыта в корпусе.

Поскольку новости о Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ уже почти стихли, пришло время поговорить о следующем релизе Samsung: Galaxy S11. Хотя характеристик устройства ещё нет, но голландский сайт LetsGoDigital уже создал несколько рендеров на основе патентов, поданных Samsung в Ведомство по патентам и товарным знакам США.

Если патент действительно будет реализован в Galaxy S11, мы сможем увидеть возвращение форм-фактора слайдера в настоящем Samsung-стиле. С первого взгляда Galaxy S11 кажется обычным моноблоком, а дисплей с закругленными краями напоминает устройства серии Galaxy S и Note. Хотя на этот раз Samsung вдвое увеличит кривизну экрана, используя популярный нынче концепт «водопада». Тем не менее, дисплей скрывает секрет, незаметный с первого взгляда.

Патент описывает металлический слайдер: скользя вверх, экран дополнительно расширяется примерно на 25%. Это становится возможно благодаря стержню в металлическом корпусе, вдоль которого гибкий дисплей может сворачиваться. Кроме того, дизайн «водопад» присутствует только на верхней (раскладной) части дисплея, в то время как нижняя часть (вдоль металлического каркаса) является плоской. Это предотвращает образование складок на экране при постоянном разворачивании. Кстати, в открытом виде значки на верхней части дисплея будут прокручиваться непрерывной лентой.

Подробной информации о камерах Galaxy S11 пока нет (хотя слухи о 108-МП объективе и 10-кратном оптическом зуме никто не отменял). Тем не менее, вполне естественно ожидать, по крайней мере, систему из трёх или четырёх камер и, возможно, более одной камеры спереди. Причём основная камера будет открываться вместе с дисплеем, а в обычном состоянии – находиться внутри корпуса.

LetsGoDigital, создавая данные рендеры, вдохновлялся также дизайном Galaxy S10 и S10 Plus: включая двойную фронтальную камеру и расположение кнопок/разъёмов.

На данный момент это всего лишь рендеры, основанные на патенте, а не дизайн конечного продукта. При этом, концепт выглядит вполне достойно для того, чтобы быть реализованным в будущих Galaxy S11 и S11 Plus. А как вы считаете?