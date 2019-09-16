Google "Hatch" Chromebook с Intel Comet Lake попал на Geekbench

Упомянутый впервые в ноябре прошлого года, ещё не подтвержденный Google "Hatch" Chromebook недавно появился на Geekbench. Популярная тестовая база данных подтверждает, что это портативное устройство оснащено процессором Intel Comet Lake 10-го поколения, а именно Intel Core i3-10110U.

Ещё в ноябре 2018 года ресурс Chrome Unboxed обнаружил, что Google работает над Chromebook с чипсетом Intel Comet Lake 10-го поколения. Теперь упомянутое кодовое имя - «Hatch» - всплыло снова, но уже на Geekbench.

Хорошо известная база данных содержит устройство «Google Hatch» с ОС Android 9.0 Pie, которое было протестировано сегодня. Одноядерный тест показал 4037 баллов, а многоядерный – 7028 баллов, но самой интересной частью вышеупомянутого Chromebook Google является процессор следующего поколения.

Судя по информации с Geekbench, процессор внутри Google Hatch – совершенно новый двухъядерный Intel Core i3-10110U. Характеристики этого процессора с низким энергопотреблением включают базовую частоту не менее 4,1 ГГц, 32 КБ кэша первого уровня (L1) для команд и данных (не комбинированный), а также 256 КБ кэша второго уровня (L2) и 4 МБ кэша третьего уровня (L3).

Предыдущие слухи также включали дисплей с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2400 x 1600 пикселей – те же характеристики, что и в двухлетнем Google Pixelbook. Очевидно, что сегодня всё это должно быть воспринято с долей скептицизма. Компании Google ещё предстоит подтвердить дату запуска нового портативного устройства, но, если инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) снова окажется прав, Hatch представят уже через месяц - 15 октября, если быть точным.