Первая бета-версия приложения Google Play Книги позволяет создавать пользовательские полки

Впервые в истории Google Play Книги получат обновление функций. Новая бета-версия привнесёт возможность создания пользовательских полок. По словам ведущего инженера Дэна Кимберга, это очень востребованная функция в данном приложении.

Google впервые выпустила бета-версию своего приложения Play Книги. Это интересное обновление содержит в себе некоторые новые функции, реализованные Дэном Кимбергом (Dan Kimberg) – инженером-программистом, который недавно перешел на работу в подразделение экосистемы Play Store.

Кимберг утверждает, что новая бета-версия была разработана с учетом отзывов и пожеланий пользователей (включая и его собственные). На сегодняшний день самым ярким нововведением можно считать возможность создания и настройки книжных полок в библиотеке (Custom Shelves). Кроме того, бета-версия Play Books также ускорит поиск книг и позволит выполнить сортировку по таким критериям, как автор, название, цена или время последнего открытия.

Приятным бонусом станет полка «Доступные» (Ready to Read shelf), на которой будут размещены недочитанные или не начатые электронные книги. Пользователи уже могут подключится к бета-тестированию. Для этого нужно посетить play.google.com/books и войти в свою учетную запись Google, где в разделе «Настройки» выбрать «Бета-функции» (доступно и для русской версии).