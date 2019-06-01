Появился неофициальный концепт Panda Pixel 4

Одним из самых популярных вариантов Google Pixel 2 XL была черно-белая расцветка «Panda». Задняя часть корпуса Panda Pixel 2 XL была на одну пятую черной, а всё остальное пространство – окрашено в белый. Известный концепт-дизайнер разработал аналогичную расцветку для смартфона Panda Pixel 4, которая уже получила множество положительных отзывов.

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Джонас Дэнерт (Jonas Daehnert), который известен под ником PhoneDesigner, предложил концепт Pixel 4, который настолько понравился пользователям, что они захотели официальную версию такого устройства от Google. Дэнерт вдохновлялся знаменитым панда-дизайном, который не так давно был использован в Google Pixel 2 XL.

На представленном рендере примерно четыре пятых задней части Pixel 4, окрашены в белый цвет, который увенчан сверху полоской чёрного цвета. Эта чёрно-белая цветовая тема смартфона конечно же напоминает панду. Тем не менее, один из подписчиков Дэнерта заметил, что на ум также приходит пингвин, поскольку оранжевая кнопка питания напоминает клюв этой забавной нелетающей птицы.

Google Pixel 4 должен стать технологическим шагом вперед по сравнению со своими предшественниками, а также получить больший экран (за счёт увеличения соотношения площади дисплея к передней панели), поскольку это именно то, на чём сосредоточились все поголовно производители смартфонов в последнее время. Учитывая комментарии, которые Дэнерт получил после публикации своего рендера Panda Pixel 4, дизайнеры Google, возможно, захотят рассмотреть преимущества этой цветовой схемы для следующего флагманского смартфона из семейства Pixel.