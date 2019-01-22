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Обладателями лучших камер для селфи стали Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note9

Google Pixel 3 вырвался в лидеры, показывая лучшее качество фотографий сделанных на селфи-камеру (Изображение: Futurezone)
Google Pixel 3 вырвался в лидеры, показывая лучшее качество фотографий сделанных на селфи-камеру (Изображение: Futurezone)
Как оказалось, фронтальная камера – это отдельный вопрос, и её качество зачастую совершенно не связанно с возможностями основной. По крайней мере, это доказал рейтинг селфи-камер, созданный ресурсом DxOMark.
by Alina Bakhvalova, 22.01.2019

Не так давно специалисты из DxOMark выразили желание создать топ-смартфонов с лучшими фронтальными камерами и вот, он уже готов и размещён на вышеупомянутом ресурсе. В тестировании приняли участие 12 устройств, среди которых были как топовые камерофоны (Huawei P20 Pro и M20 Pro) и флагманы (Apple iPohne X и XS Max, Samsung S9 Plus и Note9, Google Pixel 3), так и более доступные смартфоны (Intex Aqua Selfie, Meitu V6, Google Pixel 2, Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi Mix 3).

Тест заключался в проверке качества фото, сделанных в различных условиях: на природе, внутри помещения, на ярком солнце, с использованием монопода и без. Вот краткий видеоролик, демонстрирующий условия, выбранные для тестирования камер.

Оценка полученных фото производилась со всей строгостью, учитывая целый ряд параметров по каждой из категорий (например, категория «Цвет» включала параметры: цвет кожи, баланс белого, цветопередача и согласованность цветов в целом). 

Параметры, которые применялись для оценки фото (слева) и видео (справа), снятых на селфи-камеры (Изображение: dxomark)
Параметры, которые применялись для оценки фото (слева) и видео (справа), снятых на селфи-камеры (Изображение: dxomark)

По итогу, первое место разделили два смартфона: Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note9, оторвавшись от ближайшего конкурента (Xiaomi Mi Mix 3) на 8 баллов. Однако, если говорить отдельно по части фото, то Pixel 3 получил 99 баллов против 96 у Note9. Последний «вытянул» призовое место за счёт перевеса по части видео.

Рейтинг лучших селфи-камер (Изображение: dxomark)
Рейтинг лучших селфи-камер (Изображение: dxomark)

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Alina Bakhvalova, 2019-01-22 (Update: 2019-01-22)

 