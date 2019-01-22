Обладателями лучших камер для селфи стали Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note9
Не так давно специалисты из DxOMark выразили желание создать топ-смартфонов с лучшими фронтальными камерами и вот, он уже готов и размещён на вышеупомянутом ресурсе. В тестировании приняли участие 12 устройств, среди которых были как топовые камерофоны (Huawei P20 Pro и M20 Pro) и флагманы (Apple iPohne X и XS Max, Samsung S9 Plus и Note9, Google Pixel 3), так и более доступные смартфоны (Intex Aqua Selfie, Meitu V6, Google Pixel 2, Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi Mix 3).
Тест заключался в проверке качества фото, сделанных в различных условиях: на природе, внутри помещения, на ярком солнце, с использованием монопода и без. Вот краткий видеоролик, демонстрирующий условия, выбранные для тестирования камер.
Оценка полученных фото производилась со всей строгостью, учитывая целый ряд параметров по каждой из категорий (например, категория «Цвет» включала параметры: цвет кожи, баланс белого, цветопередача и согласованность цветов в целом).
По итогу, первое место разделили два смартфона: Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note9, оторвавшись от ближайшего конкурента (Xiaomi Mi Mix 3) на 8 баллов. Однако, если говорить отдельно по части фото, то Pixel 3 получил 99 баллов против 96 у Note9. Последний «вытянул» призовое место за счёт перевеса по части видео.