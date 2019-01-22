Обладателями лучших камер для селфи стали Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note9

Как оказалось, фронтальная камера – это отдельный вопрос, и её качество зачастую совершенно не связанно с возможностями основной. По крайней мере, это доказал рейтинг селфи-камер, созданный ресурсом DxOMark.

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Не так давно специалисты из DxOMark выразили желание создать топ-смартфонов с лучшими фронтальными камерами и вот, он уже готов и размещён на вышеупомянутом ресурсе. В тестировании приняли участие 12 устройств, среди которых были как топовые камерофоны (Huawei P20 Pro и M20 Pro) и флагманы (Apple iPohne X и XS Max, Samsung S9 Plus и Note9, Google Pixel 3), так и более доступные смартфоны (Intex Aqua Selfie, Meitu V6, Google Pixel 2, Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi Mix 3).

Тест заключался в проверке качества фото, сделанных в различных условиях: на природе, внутри помещения, на ярком солнце, с использованием монопода и без. Вот краткий видеоролик, демонстрирующий условия, выбранные для тестирования камер.

