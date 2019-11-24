Если бы у вас спросили, какой смартфон обладает наилучшим качеством звука, вы могли бы назвать iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10+ или, возможно, LG V50. Тем не менее, DxOMark считает иначе и отдаёт титул лидера в области аудио Huawei Mate 20 X.

DxOMark давно известен своими обзорами фотовозможностей смартфонов; это одна из немногих платформ, разработавших стандартизированную схему оценки фото и итоговые рейтинги (пусть и не всегда точные). Недавно на сайте появился новый раздел с обзорами аудиовозможностей смартфонов.

Согласно DxOMark, лучшим звуком среди всех смартфонов на рынке обладает Huawei Mate 20 X (вот ссылка на данный телефон на Amazon). Смартфон заработал 75 баллов, что делает его текущим лидером в этой сфере, хотя iPhone XS Max отстал всего на один шаг, получив 74 балла.

Аудио обзоры состоят из двух частей: оценки воспроизведения и записи. Mate 20 X получил 76 баллов за воспроизведение и 70 баллов за запись. Результаты IPhone XS Max чуть хуже: 75 баллов за воспроизведение и 69 баллов за запись. Общий балл Galaxy Note 10+ составляет 66 баллов, что является средним от 68 за воспроизведение и 61 за запись.

Интересно, что iPhone XS Max из предыдущего поколения обошёл премиальный iPhone 11 Pro Max нынешнего поколения, который достиг отметки в 71 балл с оценкой воспроизведения 72 и записи – 68.

Довольно интересно узнать, как в этом тесте покажут себя смартфоны LG, поскольку они считаются лидерами в области звука, по крайней мере, в сфере звукозаписи. Да и в воспроизведении, благодаря технологии LG Boombox, обеспечивающей действительно громкое звучание, они тоже хороши.