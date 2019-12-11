IPhone 11 от Apple стал самым популярным устройством в 2019 году по версии Google Search

Как ни удивительно, «iPhone 11» стал единственным, связанным с миром технологий, запросом среди десятки самых популярных запросов, вводимых в поисковик Google за этот год. Правда, если в глобальном рейтинге он занял пятое место, то на территории США смартфон от Apple разместился аж на девятой позиции в топе запросов для поиска в Google.

IPhone 11, по мнению большинства, получил лучшее соотношение цены и качества из всех Apple iPhone, а также стал самым популярным смартфоном в поисковике Google. Это, конечно, неудивительно; тем не менее, ни один другой запрос, касающийся смартфонов или других технологий, не смог привлечь такое внимание, чтобы войти в топ-10 поиска Google, как в глобальном, мировом масштабе, так и в Соединенных Штатах Америки, в частности.

В рейтинге запросов Google за 2019 год «iPhone 11» находится на пятой позиции, опережая популярные франшизы, такие как: «Игра Престолов», «Мстители: Финал» и «Джокер»; в США ситуация несколько иная – смартфон от Apple расположился только на девятом месте. Вот некоторые из наиболее популярных запросов: ураган Дориан (четвертое место), Люк Перри (шестое место), а также «Мстители: Финал» и «Игра престолов» на седьмой и восьмой позициях соответственно.

Как мы и упоминали в нашем подробном обзоре, iPhone 11 – это больше, чем просто очередной смартфон от Apple, его процессор значительно опередил в Geekbench такие Android-флагманы, как Xiaomi Mi 9 и LG G8s ThinQ. Помимо производительности iPhone 11 также имеет отличную автономность – на 49% лучше, чем у Samsung Galaxy S10e, а также на 29% лучше, чем у вышеупомянутых устройств LG и Xiaomi.