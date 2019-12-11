Notebookcheck

IPhone 11 от Apple стал самым популярным устройством в 2019 году по версии Google Search

Расцветки Apple iPhone 11 (Источник: Apple)
Расцветки Apple iPhone 11 (Источник: Apple)
Как ни удивительно, «iPhone 11» стал единственным, связанным с миром технологий, запросом среди десятки самых популярных запросов, вводимых в поисковик Google за этот год. Правда, если в глобальном рейтинге он занял пятое место, то на территории США смартфон от Apple разместился аж на девятой позиции в топе запросов для поиска в Google.
Codrut Nistor | 11/12/2019
бизнес телефоны планшетофоны Apple Android

IPhone 11, по мнению большинства, получил лучшее соотношение цены и качества из всех Apple iPhone, а также стал самым популярным смартфоном в поисковике Google. Это, конечно, неудивительно; тем не менее, ни один другой запрос, касающийся смартфонов или других технологий, не смог привлечь такое внимание, чтобы войти в топ-10 поиска Google, как в глобальном, мировом масштабе, так и в Соединенных Штатах Америки, в частности.

В рейтинге запросов Google за 2019 год «iPhone 11» находится на пятой позиции, опережая популярные франшизы, такие как: «Игра Престолов», «Мстители: Финал» и «Джокер»; в США ситуация несколько иная – смартфон от Apple расположился только на девятом месте. Вот некоторые из наиболее популярных запросов: ураган Дориан (четвертое место), Люк Перри (шестое место), а также «Мстители: Финал» и «Игра престолов» на седьмой и восьмой позициях соответственно.

Как мы и упоминали в нашем подробном обзоре, iPhone 11 – это больше, чем просто очередной смартфон от Apple, его процессор значительно опередил в Geekbench такие Android-флагманы, как Xiaomi Mi 9 и LG G8s ThinQ. Помимо производительности iPhone 11 также имеет отличную автономность – на 49% лучше, чем у Samsung Galaxy S10e, а также на 29% лучше, чем у вышеупомянутых устройств LG и Xiaomi.

Топ самых популярных поисковых запросов в Google по всему миру (Источник: Google Trends)
Топ самых популярных поисковых запросов в Google по всему миру (Источник: Google Trends)

Источник(и)

Google Trends (US, Global)

Ещё по теме

Huawei Mate 20 X. (Источник: Trusted Reviews)
DxOMark | У Huawei Mate 20 X звучание лучше, чем у iPhone 11 Pro Max 24/11/2019
Apple iPhone 12 может выйти в сентябре 2020 года. (Источник: PhoneArena)
Концепт iPhone 12: сильные и слабые стороны дизайна Apple 07/11/2019
Если Apple перейдёт на 5-нм техпроцесс в новом A14, то затраты на производство iPhone могут возрасти, что снова приведёт к росту цен на устройства. (?
TSMC уже готовит 5-нм процессор A14 Bionic для Apple iPhone 2020 года 23/10/2019
Анализ лояльности к iPhone в среде Twitter. (Источник: Eagle Alpha)
Среди пользователей социальных сетей упала популярность продуктов Apple 24/09/2019
Очевидно, что эффект боке на iPhone 11 Pro всё ещё нуждается в доработке. (Источник: MKBHD)
Портретный режим на iPhone 11 и iPhone 11 Pro всё так же размывает границы объектов 23/09/2019
Хотя серия iPhone 11 была анонсирована всего несколько дней назад, в разных источниках уже появляются обзоры устройств. (Изображение: Apple)
Apple iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max: краткий обзор первых отзывов о смартфонах 20/09/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 12 > IPhone 11 от Apple стал самым популярным устройством в 2019 году по версии Google Search
Codrut Nistor, 2019-12-11 (Update: 2019-12-11)

 