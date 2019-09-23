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Портретный режим на iPhone 11 и iPhone 11 Pro всё так же размывает границы объектов

Очевидно, что эффект боке на iPhone 11 Pro всё ещё нуждается в доработке. (Источник: MKBHD)
Очевидно, что эффект боке на iPhone 11 Pro всё ещё нуждается в доработке. (Источник: MKBHD)
Смартфоны Apple IPhone считаются одними из лучших камерофонов на рынке. Но последние несколько поколений их сопровождает одна и та же проблема: нечёткие границы на портретных снимках. Более того, эта ошибка присутствует и на новых устройствах: края объектов определяются (и размываются) неправильно.
Ricci Rox | 23/09/2019
Android Apple iPhone телефоны

Компания Apple впереди планеты всей, а прочие покорно следуют за ней. Но что происходит, когда «прочие» догоняют и обгоняют лидера стаи?

Apple представила эту функцию ещё в 2016 году – портретный режим. В то время он был только в iPhone 7 Plus, поскольку для него требовалось сразу два объектива: первый, чтобы снять сам объект и второй, чтобы получить данные о глубине (дальности), необходимые для эффекта размытия. Хотя Apple не была первой, кто использовал двойную камеру, она была первой компанией, кто применил её для создания эффекта боке. Проблема в том, что спустя три года всё в корне изменилось.

Хотя портреты с iPhone 7 Plus не были выдающимися (особенно по сегодняшним стандартам), они были всё же лучше, чем другие альтернативы. Так было до появления Galaxy Note 8, Pixel 2 и Mate 10 Pro, которые показали, что и в мире Android есть устройства, способные делать отличные портретные снимки. После этого для Apple началась нелёгкая гонка за идеалом портретного фото.

Недавно компания выпустила новую линейку устройств, одним из достоинств которой, судя по маркетинговой кампании, стала улучшенная фотография. Что ж, это – правда, IPhone 11 и iPhone 11 Pro как приемники iPhone XR и iPhone XS действительно немного лучше в записи видео и дневной съёмке, да и новый ночной режим – вполне конкурентоспособен. А что на счёт портретных снимков? Они всё ещё недостаточно чёткие.

Проблемы, связанные с определением границы объекта, присутствуют в обоих поколениях. (Источник: The Verge)
Проблемы, связанные с определением границы объекта, присутствуют в обоих поколениях. (Источник: The Verge)

На портретных снимках с iPhone уже много лет неправильно выделяются границы. Это проблема присутствовала на iPhone X, прошлогоднем iPhone XR и трио iPhone 11 в этом году. До конца непонятно, почему так происходит. Речь не только о селфи-снимках, поскольку портретные фото, сделанные с помощью двойной камеры, также подвержены данной проблеме. И это при том, что Pixel 2 двухлетней давности с одним-единственным сенсором умудряется делать портретные снимки лучшие, чем новые iPhone.

Наиболее проблемной областью, зачастую, становятся волосы. Смартфоны iPhone всегда с трудом определяли края густой шевелюры при портретной съёмке. В предыдущих поколениях были проблемы с фокусировкой в сценах с несколькими объектами, но пока не ясно, коснулось ли это новых устройств.

Мы склонны считать, что эта ошибка связана с алгоритмом портретного режима Apple, поскольку в устройствах конкурентов подобной проблемы замечено не было. Тем не менее, для большинства пользователей это не создаст сильных неудобств; однако на фоне общих фотографических возможностей iPhone размытая граница волос на портрете выглядит как-то чуждо и неаккуратно.

Обратите внимание на границу волос. (Источник: UrAvgConsumer)
Обратите внимание на границу волос. (Источник: UrAvgConsumer)
А здесь некоторые части снимка вообще размылись (Источник: UrAvgConsumer)
А здесь некоторые части снимка вообще размылись (Источник: UrAvgConsumer)

Источник(и)

MKBHD

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