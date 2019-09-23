Портретный режим на iPhone 11 и iPhone 11 Pro всё так же размывает границы объектов

Смартфоны Apple IPhone считаются одними из лучших камерофонов на рынке. Но последние несколько поколений их сопровождает одна и та же проблема: нечёткие границы на портретных снимках. Более того, эта ошибка присутствует и на новых устройствах: края объектов определяются (и размываются) неправильно.

Компания Apple впереди планеты всей, а прочие покорно следуют за ней. Но что происходит, когда «прочие» догоняют и обгоняют лидера стаи?

Apple представила эту функцию ещё в 2016 году – портретный режим. В то время он был только в iPhone 7 Plus, поскольку для него требовалось сразу два объектива: первый, чтобы снять сам объект и второй, чтобы получить данные о глубине (дальности), необходимые для эффекта размытия. Хотя Apple не была первой, кто использовал двойную камеру, она была первой компанией, кто применил её для создания эффекта боке. Проблема в том, что спустя три года всё в корне изменилось.

Хотя портреты с iPhone 7 Plus не были выдающимися (особенно по сегодняшним стандартам), они были всё же лучше, чем другие альтернативы. Так было до появления Galaxy Note 8, Pixel 2 и Mate 10 Pro, которые показали, что и в мире Android есть устройства, способные делать отличные портретные снимки. После этого для Apple началась нелёгкая гонка за идеалом портретного фото.

Недавно компания выпустила новую линейку устройств, одним из достоинств которой, судя по маркетинговой кампании, стала улучшенная фотография. Что ж, это – правда, IPhone 11 и iPhone 11 Pro как приемники iPhone XR и iPhone XS действительно немного лучше в записи видео и дневной съёмке, да и новый ночной режим – вполне конкурентоспособен. А что на счёт портретных снимков? Они всё ещё недостаточно чёткие.