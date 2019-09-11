IPS-экран iPhone 11 имеет диагональ 6,1 дюйма и разрешение 1792х828 пикселей, в то время как iPhone 11 Pro получил уже OLED-матрицу Super Retina XDR на 5,8 дюймов с разрешением 2436х1125 пикселей, а iPhone 11 Pro Max — на 6,5 дюймов с разрешением 2688х1242 пикселя.

Отдельного внимания заслуживает однокристальная система – Apple A13 Bionic, изготовленная по 7-нм техпроцессу и содержащая 8,5 млрд транзисторов. Её составляющими являются: графический процессор с четырьмя ядрами (на 20% быстрее предшественников), нейронный процессор – с восемью ядрами (выполняет до 1 трлн операций в секунду) и центральный блок из двух высокопроизводительных и четырёх энергоэффективных ядер. Благодаря таким нововведениям появилась возможность на несколько часов продлить автономную работу устройств. Например, iPhone 11 (с аккумулятором 2942 мАч) должен работать до 17 часов в режиме воспроизведения видео и до 65 часов в режиме воспроизведения музыки, а Pro-версии увеличат своё время работы на 4-5 часов по сравнению с предшественниками. Кроме того, в коробку к Pro-версиям впервые попадёт зарядное устройство на 18 Вт.

Естественно, нельзя не вспомнить и о новой Apple iOS 13, в которой появился тёмный режим системы, улучшена работа Siri, изменён дизайн Apple Maps, появился ряд новых приложений и функций. Обновление будет доступно уже на следующей неделе для всех iPhone вплоть до 6S Plus и SE, а также для iPod Touch.

Что касается цен на устройства, то тут компания удивила (хотя предпосылки к этому были и раньше): отойдя от многолетней политики «подорожания» iPhone 11 стартовал с $699 (6/64 ГБ) – это даже дешевле, чем аналогичный вариант iPhone XR при запуске (правда, всего на $50). Варианты 6/128 и 6/256 ГБ стоят $749 и $849 соответственно. Цены на iPhone 11 Pro – $999 за 64-ГБ модель, $1149 за 256 ГБ, $1349 за 512 ГБ; для iPhone 11 Pro Max ценники на $100 больше соответственно – $1099 за 64 ГБ, $1249 за 128 ГБ и $1449 за 512 ГБ. 13 сентября откроются предварительные заказы, а 20 сентября – стартуют официальные продажи.