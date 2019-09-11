Apple Special Event | Кратко о главном: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
В отличии от компании из Купертино мы не будем откладывать главное на потом, а сразу расскажем об основных звёздах презентации: новом поколении iPhone, в котором появилось сразу три устройства – собственно, iPhone 11 – приемник iPhone XR (почти с той же цветовой схемой), iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — аналоги прошлогодних iPhone XS и XS Max. Визуальное отличие заключается в цветовой гамме, количестве камер и размерах: у iPhone 11 всего 2 камеры и габариты и 150,9×75,7×8,3 мм при массе 194 г; у Pro-версий уже три камеры, а габариты – 144х71х8,1 мм и 188 г для Pro и 158х77,8х8,1мм при весе в 226 г для Pro Max.
Линейку iPhone 11 отличает квадратный блок основной камеры, при чём у iPhone 11 оба сенсора (широкоугольной и сверхширокоугольный) имеют разрешение по 12 МП (f/1.8 + f/2.4), как и фронтальная камера; у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стоят абсолютно те же датчики плюс телефотообъектив снова на 12 МП. Из программных обновлений – ночной режим с возможностью размытия заднего фона, режим Deep Fusion (возможность переключения между сенсорами в процессе видеозаписи и запись видео, не выходя из режима фото, съёмка нескольких фото в секунду и т.д.); 4K и slo-mo видео теперь можно записывать даже с фронтальной камеры.
IPS-экран iPhone 11 имеет диагональ 6,1 дюйма и разрешение 1792х828 пикселей, в то время как iPhone 11 Pro получил уже OLED-матрицу Super Retina XDR на 5,8 дюймов с разрешением 2436х1125 пикселей, а iPhone 11 Pro Max — на 6,5 дюймов с разрешением 2688х1242 пикселя.
Отдельного внимания заслуживает однокристальная система – Apple A13 Bionic, изготовленная по 7-нм техпроцессу и содержащая 8,5 млрд транзисторов. Её составляющими являются: графический процессор с четырьмя ядрами (на 20% быстрее предшественников), нейронный процессор – с восемью ядрами (выполняет до 1 трлн операций в секунду) и центральный блок из двух высокопроизводительных и четырёх энергоэффективных ядер. Благодаря таким нововведениям появилась возможность на несколько часов продлить автономную работу устройств. Например, iPhone 11 (с аккумулятором 2942 мАч) должен работать до 17 часов в режиме воспроизведения видео и до 65 часов в режиме воспроизведения музыки, а Pro-версии увеличат своё время работы на 4-5 часов по сравнению с предшественниками. Кроме того, в коробку к Pro-версиям впервые попадёт зарядное устройство на 18 Вт.
Естественно, нельзя не вспомнить и о новой Apple iOS 13, в которой появился тёмный режим системы, улучшена работа Siri, изменён дизайн Apple Maps, появился ряд новых приложений и функций. Обновление будет доступно уже на следующей неделе для всех iPhone вплоть до 6S Plus и SE, а также для iPod Touch.
Что касается цен на устройства, то тут компания удивила (хотя предпосылки к этому были и раньше): отойдя от многолетней политики «подорожания» iPhone 11 стартовал с $699 (6/64 ГБ) – это даже дешевле, чем аналогичный вариант iPhone XR при запуске (правда, всего на $50). Варианты 6/128 и 6/256 ГБ стоят $749 и $849 соответственно. Цены на iPhone 11 Pro – $999 за 64-ГБ модель, $1149 за 256 ГБ, $1349 за 512 ГБ; для iPhone 11 Pro Max ценники на $100 больше соответственно – $1099 за 64 ГБ, $1249 за 128 ГБ и $1449 за 512 ГБ. 13 сентября откроются предварительные заказы, а 20 сентября – стартуют официальные продажи.