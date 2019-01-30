Не прошло и полгода: Apple признала, что iPhone стал неоправданно дорогим

Для того, чтобы признать это, главе компании Тиму Куку (Tim Cook) потребовалось несколько месяцев и годовой отчёт продаж. Действительно, в этом году во всём мире было продано на 15% меньше смартфонов Apple, чем в прошлые годы. Поэтому глава компании пообещал пересмотреть политику ценообразования iPhone в будущем.

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Прошлой ночью во время конференц-звонка были подведены финансовые итоги 2018 года и самой шокирующей новостью стало 15%-ное падение спроса на iPhone, ведь это произошло впервые за 10 лет. При чём в пределах США продажи только выросли, а вот в других странах – сократились. Всему виной скачки курса валют, превращающие долларовые ценники в заоблачные суммы. Надо сказать, что все международные корпорации рано или поздно с этим сталкиваются: цена, пригодная для Франции, едва ли будет нормально воспринята в Индии.

Вот для чего придумали, так называемый, индекс Биг-Мака (оценка паритета покупательной способности или, проще говоря, сколько должен стоить бургер из Мак-Дональдс в разных странах) и другие экономические понятия. Универсальные цены – это вчерашний день. Даже кока-кола стоит по-разному в разных странах, а кое-где она вообще продается ниже себестоимости. Большие корпорации могут себе это позволить за счёт более «дорогих», т.е. развитых рынков.

Следовательно, перенеся небольшое экономическое потрясение, Apple на собственной шкуре почувствовала действие этих законов. Вот почему в некоторых регионах (за пределами США) цены на будущие iPhone будут снижены, или же приведены в соответствие с курсом валют. Однако больше всего продажи смартфонов пострадали именно на китайском рынке: они упали на 27% из-за официального запрета на продажу ряда устройств (фактически, из-за торговых войн).

Тем не менее, мы не просто так назвали данное потрясение «небольшим»: в целом прибыль Apple за год не особо пострадала: было получено около 19,97 млрд долларов вместо прошлогодних 20,1 млрд. Как и в случае с AMD, ситуацию спасли другие сферы производства: продажи ПК – возросшие на 9%, устройства для дома и аксессуары – выросли на 33%, планшеты iPad — на 17%, а App Store, так вообще, растёт не по дням, а по часам – прибыль от него увеличилась на 19% в сравнении с прошлым годом. Кстати, данный магазин приложений является «золотой жилой» компании: только в прошлом году он принёс выручку около 30 млрд долларов, продолжая демонстрировать рост продаж в течение каждого квартала.

И, завершая на позитивной ноте, инсайдеры из Индии узнали какой же именно из двух дизайнов выбрали для нового iPhone XI. Ожидаемо, им стал вариант с горизонтально размещённым модулем камер и следующими характеристиками: экраном OLED с диагональю 5,8 дюйма, аккумулятором на 4000 мАч и портом USB Type-C вместо фирменного Lightning. Возможные цветовые решения новинки представлены на картинке ниже.