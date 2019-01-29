Apple демонстрирует возможности видеосъемки iPhone XS и iPhone XR
Если отмотать время назад, до премьеры iPhone XS, то можно вспомнить, как гордо Apple заявляла, что iPhone XS станет лучшим в мире камерофоном и демонстрировала на своем канале в YouTube возможности съемки последнего. Что ж, смартфон по праву заслужил второе место в рейтинге камер DxOMark, уступив только Huawei P20 Pro. И это уже не говоря о всевозможных хвалебных отзывах от различных видеоблогеров.
Однако время идёт, каждый день демонстрируются новые новинки, MWC 2019 на носу и про смартфоны Apple, мягко говоря, забыли. Вот и приходится до сентября, когда весь мир будет следить только за ними, перебиваться видеороликами да неожиданными распродажами старых моделей. Если говорить о первом способе саморекламы, то, буквально неделю назад, на официальном YouTube-канале Apple был опубликован мини-фильм «Одинокая пальма, Самоа» (The Lonely Palm Tree, Samoa), в котором повествование идёт от лица 17-летнего парня по имени Эдди Сиаумау (Eddie Siaumau). Он живёт на острове Самоа, любит футбол и мечтает заниматься спортом в будущем.
Естественно, такой сюжет и локация выбраны не случайно: всё это должно помочь как можно выгоднее продемонстрировать видеовозможности iPhone XS, пусть даже для съемок был использован стабилизатор DJI Osmo Mobile 2 и штатив Joby GripTight PRO, а редактировалось видео и вовсе на компьютере. Всё же, полноценная короткометражка – это шаг вперёд после красивых, но бессмысленных визуальных видео.
Однако красивый визуальный ряд нравится многим эстетам, поэтому вчера на том же канале был опубликован ролик, созданный при помощи 32 смартфонов iPhone XR, размещенных по кругу. В центр помещались различные объекты: горящая шерсть, капли воды и т.д. Фактически, это продолжение визуальных экспериментов, снятых на iPhone XS в сентябре прошлого года. Кстати, сотрудники Apple разместили также «фильм о фильме», где показали все 32 телефона, их установку и процесс съемки.
Кроме того, реклама iPad Pro также была снята непосредственно на сам iPad Pro, что подтверждает промо-ролик о съемках, размещённый на основной странице официального YouTube-канала Apple (вот постоянная ссылка на него).
Стоит признать, что все вышеупомянутые рекламные ролики действительно красивы и они не разочаруют даже больших эстетов. Будем надеяться, что и новые устройства от Apple окажутся достойны своих ожиданий и также не разочаруют покупателей.