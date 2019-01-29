Apple демонстрирует возможности видеосъемки iPhone XS и iPhone XR

Недавно в Сети появились два ролика, первый из которых представляет собой короткометражный фильм о жизни на острове Самоа, отснятый на iPhone XS, а второй – красивые визуальные эффекты огня, воды и гравитации, снятый с помощью сразу 32 смартфонов iPhone XR.

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Если отмотать время назад, до премьеры iPhone XS, то можно вспомнить, как гордо Apple заявляла, что iPhone XS станет лучшим в мире камерофоном и демонстрировала на своем канале в YouTube возможности съемки последнего. Что ж, смартфон по праву заслужил второе место в рейтинге камер DxOMark, уступив только Huawei P20 Pro. И это уже не говоря о всевозможных хвалебных отзывах от различных видеоблогеров.

Однако время идёт, каждый день демонстрируются новые новинки, MWC 2019 на носу и про смартфоны Apple, мягко говоря, забыли. Вот и приходится до сентября, когда весь мир будет следить только за ними, перебиваться видеороликами да неожиданными распродажами старых моделей. Если говорить о первом способе саморекламы, то, буквально неделю назад, на официальном YouTube-канале Apple был опубликован мини-фильм «Одинокая пальма, Самоа» (The Lonely Palm Tree, Samoa), в котором повествование идёт от лица 17-летнего парня по имени Эдди Сиаумау (Eddie Siaumau). Он живёт на острове Самоа, любит футбол и мечтает заниматься спортом в будущем.

