Facebook покупает личные данные пользователей, а Apple стоит на страже конфиденциальности

Как оказалось, слежка может быть вполне законной и даже превратиться в обычный договор купли-продажи, если человек за небольшое денежное вознаграждение добровольно предоставляет свои данные. Этим и воспользовался, печальноизвестный своими проколами в сфере защиты данных, Facebook. Однако компания Apple не согласна даже с таким, казалось бы, вполне законным поворотом событий.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Дорого ли стоит личная информация? В международном масштабе, учитывая разбирательства с утечками данных из миллионов аккаунтов – это неподъемная сумма. Собственно, Facebook уже оказался втянут в череду судебных разбирательств как в США, так и в Европе, а сумма штрафа вообще ещё толком не посчитана. Поэтому сотрудники и разработчики данной соцсети придумали другой, вполне законный способ сбора данных – платить человеку по $20 в месяц за полный доступ к его смартфону, т.е. личным сообщениям, поисковым запросам и покупкам в Сети. А если что-то не отсылается автоматически, то вездесущий Facebook может попросить пользователя самостоятельно сделать скриншот, скажем, из истории заказов на Amazon, и выслать им напрямую.

Всё это совершается через специальное приложение Facebook Research, которое, после установки, запрашивает root-права, т.е. доступ к смартфону со всеми потрохами, скажем так, «изнутри». Естественно, после этого отследить любую активность устройства не составляет вообще никакого труда. Интересен также тот факт, что Facebook «охотится» именно за молодой аудиторией: предложение о денежном сотрудничестве получают люди в возрасте от 13 до 25 лет. Это объясняется тем, что данная возрастная группа наиболее активна в Сети, поэтому разработчики пытаются выяснить их вкусы, сайты, где они проводят досуг и т.п., чтобы потом скопировать все самые популярные функции и особенности других соцсетей в свои же Facebook и Instagram.

Более того, представители Facebook без стеснения рассказали журналистам о своей хитроумной схеме. И, видимо, совершенно напрасно, поскольку сотрудники Apple тоже читают новости. В прошлом году из App Store уже была удалена подобная программа-шпион Onavo Protect, работающая всё на ту же соцсеть. А в этот раз разработчики Apple поступили ещё кардинальней: они отозвали у Facebook сертификат разработчика корпоративных приложений (который и был использован в неправедных целях, т.е. для шпионажа), в следствии чего многие iOS-приложения у сотрудников компании отключились. Таким образом, работники одной из самых больших соцсетей лишились возможности общаться с коллегами, получать доступ к внутренней информации и даже использовать транспорт компании.

Вот так, парой кликов Apple временно парализовала шпионскую деятельность Facebook. Теперь даже Google, который был ни при чём, просит прощения за приложение Screenwise Meter, которое также использовало корпоративный сертификат Apple. Пусть даже программа не шпионила за пользователями, а открыто уведомляла, что за данные собирает и для каких целей, поисковый гигант совсем не хочет рисковать своей репутацией так, как это делает руководство опальной соцсети.