Легенда возвращается: Nokia выпустит кнопочный телефон

До выставки Mobile World Congress 2019 осталось меньше месяца и в воздухе уже витают слухи о новинках, которые будут представлены там. К примеру, бренд Nokia готов не только презентовать новый смартфон PureView 9, но и тряхнуть стариной, представив кнопочный телефон, известный пока что под кодовым именем TA-1139.

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Компания HMD Global, которой на данный момент принадлежит бренд Nokia, решила выпустить не только рядовую линейку смартфонов, но и классический телефон с кнопками. Вернее, почти классический.

В одной из баз данных была замечена новинка с именем Nokia TA-1139 и, благодаря вездесущим инсайдерам, удалось установить некоторые характеристики устройства. Телефон оснащён TFT-дисплеем на 2,4 дюйма с разрешением 240 х 320 пикселей, светодиодным фонариком, FM-приемником, одноядерным процессором с частотой работы 360 МГц, ОЗУ на 8 МБ, а также накопителем на 16 МБ. Все это, вместе с камерой на 3 МП и аккумулятором на 1020 мАч, возвращает нас назад в 2000-е.

В общем-то, на каждый товар найдётся свой покупатель и есть люди, просто уставшие от смартфона, либо не нуждающиеся в лишнем функционале – именно для них и создано это устройство. Однако, поддержка microSD объёмом до 32 ГБ рядом с вышеперечисленными характеристиками выглядит, как минимум, странно.

И всё-таки, модель TA-1139 (надеемся, маркетологи придумают до MWC 2019 название поинтересней) является ностальгической отсылкой к Nokia 3210, или Nokia 106, а также к тем временам, когда сама Nokia обеспечивала весь мир своими телефонами. Кстати, габариты новинки тоже классические и составляют 120,8 х 53,49 х 13,81 мм, а масса – 83,6 г.

Естественно, добавим пару слов о Nokia 9 PureView – смартфоне с основной камерой на пять модулей с оптикой Carl Zeiss, которой также будет презентован на MWC 2019. На фоне новостей о продлении сотрудничества с Pixelworks, можно предположить, что данный камерофон получит экран PureDisplay с расширенным динамическим диапазоном HDR10. Кроме того, точно известно, что данная модель будет работать на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 845, получит 6-дюймовый дисплей, подэкранный дактилоскопический датчик, зарядное устройство на 18 Вт, а также конфигурацию на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

К тому же поговаривают об ещё одном участнике выставки – Nokia 6.2. (некоторые уверены, что это и есть Nokia 8.1 Plus, другие говорят, что речь идёт о разных устройствах). Этот смартфон получит 6,2-дюймовый экран с отверстием для камеры, как у Samsung Galaxy A8s, процессор Snapdragon 632 и две конфигурации с 4 и 6 ГБ оперативной памяти. В устройстве будет двойная основная камера и поддержка технологии 3D-звучания OZO Audio.