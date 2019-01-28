Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 представлены официально

Как и было запланировано, сегодня состоялась презентация новых Galaxy M10 и M20. Инсайдеры почти не ошиблись в предсказывании характеристик данных устройств. Представители Samsung утверждают, что их основная аудитория – миллениалы.

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Собственно, самые первые утечки информации почти не соврали: Galaxy M10 действительно получил восьмиядерный процессор Exynos 7870, а вот ожидания касательно модели M20 не оправдались – вместо Exynos 7885 в ней установлен недавно упомянутый нами Exynos 7904 (разработан специально для индийских потребителей). В остальном же, устройства обладают именно теми характеристиками, какие им приписывались. К примеру, бюджетный Galaxy M10 получил 6,22-дюймовый экран с разрешением 1480 x 720 пикселей, двойную основную камеру (13 + 5 МП) и фронтальную – на 5 МП, а также аккумулятор на 3400 мАч.

Конфигурации у модели M10 следующие: 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, либо 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Дактилоскопический сканер разместился на задней панели, а общие размеры устройства составили 156,6 x 74,5 x 8,8 мм при массе в 163 грамма.

Сразу скажем, что Galaxy M20 отличается как внешне, так и начинкой: габариты устройства составляют 160,6 x 76,1 x 7,9 мм и 186 граммов. Экран на 6,3 дюйма имеет разрешение 2340 x 1080 пикселей, что уже превышает параметры Galaxy M10. Конфигурации также более мощные: 3/32 ГБ, либо 4/64 ГБ памяти. Единственное в чём модели повторились, так это в характеристиках основной камеры (поскольку здесь фронтальная камера немного лучше – на 8 МП). Однако этот небольшой недостаток легко забыть, обратив внимание на ёмкостный аккумулятор на 5000 мАч в Galaxy M20.

Новинки от Samsung также получили порты USB-C, 3.5-мм аудио разъёмы, поддержку Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0. и два цветовых решения: синий и черный. Поговаривали также о третьей модели M-линейки – Galaxy M30 – однако её не показали. Вместо этого заострили внимание на целевой аудитории устройств – молодёжь, подростки, словом –миллениалы, то есть, те у кого своих денег пока, в принципе, нет, но в технологиях они нуждаются не меньше (а, может быть, больше) остальных. Поэтому ценники устройств соответствующие: Galaxy M10 на 2/16 ГБ обойдётся в $112, а на 3/32 ГБ – в $126; Galaxy M20 в базовой конфигурации будет стоить $155, а в старшей (с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти) – $183.

Кроме того, вместе со смартфонами можно будет приобрести выгодные пакеты мобильных услуг, включающие специальные тарифные планы на интернет-трафик. Старт продаж в Индии запланирован на 5 февраля, правда с коробки устройства будут поддерживать версию ОС Android 8.1 Oreo, но обновление до Android 9.0 Pie уже готовится.