Samsung-новости: как будут выглядеть Galaxy-аксессуары, какова производительность Galaxy S10+ и многое другое

Новинки от компании Samsung то и дело мелькают в Сети: изображения новых Galaxy Watch Active, Galaxy Fit и Galaxy Buds уже доступны широкой публике, новости о линейке Galaxy S10 вообще не утихают, а новые бюджетные смартфоны из модельных рядов Galaxy M и Galaxy A также привлекают к себе внимание. Но не смартфонами едиными живёт южнокорейский гигант электроники.

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Итак, начнём, пожалуй, с линейки Galaxy-аксессуаров, официальные промо-изображения которых уже попали в Сеть. Если о фитнес-браслете Galaxy Fit мало что известно, то подробности об умных часах Galaxy Watch Active и беспроводных наушниках Galaxy Buds всё-таки появились.

Поскольку эти аксессуары будут презентованы 20 февраля, то их роль, в качестве подарков для первых заказчиков смартфонов Galaxy S10, очевидна. Возможно именно поэтому слухи о характеристиках беспроводных наушников настолько плачевные: их аккумулятор составит лишь 58 мАч (против 82 мАч в старых моделях), а батарея в футляре и вовсе уменьшится до 252 мАч. Как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят (если, конечно, устройство и правда создавалось «под подарок»).

Тем не менее, Galaxy Buds также должны получить защиту от влаги (IPx2), поддержку Bluetooth 5.0 и 8 ГБ флеш-памяти в качестве компенсации. Потери также понесли Galaxy Watch Active, которые лишились своего фирменного безеля, да и дисплей оказался меньше, чем в Gear Sport: диаметр дисплея составляет не 1,3, а 1,1 дюйма (при том, что толщина корпуса увеличилась до 13 мм). Среди прочих характеристик умных часов: экран SuperAMOLED с разрешением 360 х 360 пикселей, аккумулятор на 236 мАч, процессор Exynos 9110, защита по стандарту MIL-STD-810G, модуль NFC, внутренний накопитель на 4 ГБ и наличие Bluetooth 4.2.