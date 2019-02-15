Samsung-новости: как будут выглядеть Galaxy-аксессуары, какова производительность Galaxy S10+ и многое другое
Итак, начнём, пожалуй, с линейки Galaxy-аксессуаров, официальные промо-изображения которых уже попали в Сеть. Если о фитнес-браслете Galaxy Fit мало что известно, то подробности об умных часах Galaxy Watch Active и беспроводных наушниках Galaxy Buds всё-таки появились.
Поскольку эти аксессуары будут презентованы 20 февраля, то их роль, в качестве подарков для первых заказчиков смартфонов Galaxy S10, очевидна. Возможно именно поэтому слухи о характеристиках беспроводных наушников настолько плачевные: их аккумулятор составит лишь 58 мАч (против 82 мАч в старых моделях), а батарея в футляре и вовсе уменьшится до 252 мАч. Как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят (если, конечно, устройство и правда создавалось «под подарок»).
Тем не менее, Galaxy Buds также должны получить защиту от влаги (IPx2), поддержку Bluetooth 5.0 и 8 ГБ флеш-памяти в качестве компенсации. Потери также понесли Galaxy Watch Active, которые лишились своего фирменного безеля, да и дисплей оказался меньше, чем в Gear Sport: диаметр дисплея составляет не 1,3, а 1,1 дюйма (при том, что толщина корпуса увеличилась до 13 мм). Среди прочих характеристик умных часов: экран SuperAMOLED с разрешением 360 х 360 пикселей, аккумулятор на 236 мАч, процессор Exynos 9110, защита по стандарту MIL-STD-810G, модуль NFC, внутренний накопитель на 4 ГБ и наличие Bluetooth 4.2.
Однако, если мы говорим о Samsung, то грех не упомянуть о смартфонах. И на это раз не только о флагмане Galaxy S10+, но и о бюджетных моделях. Кстати, Galaxy S10+ уже успел засветится на Geekbench и AnTuTu, но результаты немного расстраивают по двум причинам: во-первых, процессором и сердцем флагмана стал не топовый Snapdragon 855, а Exynos 9820. Из этого вытекает вторая причина – Galaxy S10+ в AnTuTu набрал 326 185 баллов, а в Geekbench – 9753. Как мы помним, абсолютный лидер Sony Xperia XZ4 набрал около 400 000 в первом и свыше 12 800 баллов во втором тесте соответственно.
А вот с бюджетниками у Samsung всё диаметрально противоположно: линейку Galaxy M в Индии ожидал такой успех, что выпуск Galaxy M30 не заставит себя ждать, а новый модельный ряд Galaxy A планируется к запуску ещё до лета, а именно: по одному новому смартфону каждый месяц с марта по июнь. Начнётся этот парад новинок уже со следующего месяца, когда стартуют продажи Galaxy M30. Данный смартфон, вероятно, получит процессор Exynos 7904, 6,38-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2220 х 1080 пикселей, тройную основную камеру (13+5+5 МП) и фронтальную – на 16 МП, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Стоимость устройства составит всего $210.
Кроме того, вслед за Galaxy M последует ещё одна бюджетная линейка Galaxy A (Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10 – их характеристики представлены на изображении внизу), смартфоны из которой получат ценник от $140 до $170.
Но, как говорится, не смартфонами едиными живём: ресурс Letsgodigital опубликовал информацию о крайне интересном патенте южнокорейской компании. Речь идёт о телевизоре-зеркале с нестандартным соотношением сторон 4:3. Видимо, революционеры и разработчики из Samsung решили, что нечего телевизору зря простаивать, когда он отключён, и, сначала создали телевизоры-картины The Frame, а теперь принялись за создание настоящей зеркальной поверхности. Таким образом, в отключённом состоянии телевизор от Samsung превращается в настоящее зеркало. Если патент сумеют должным образом доработать до прототипа и запустить массовое производство, то, в недалёком будущем, производители зеркал могут остаться без работы.