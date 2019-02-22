Samsung Galaxy S10 против Xiaomi Mi 9 на бенчмарках

Но не играми едиными живут пользователи, поэтому предлагаем вам также ознакомится с рейтингом камер от DxOMark, который снова признал селфи-камеру Samsung лучшей, отдав ей 96 баллов и первое место. Основная камера также не осталась без внимания, разделив пьедестал почёта с действующими лидерами Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro (109 баллов). Xiaomi Mi 9 проиграл своим конкурентам лишь 2 балла получив то ли первое, то ли четвертое место (зависит от того, могут ли сразу три модели разместится на первом месте).

К слову, Samsung старается как может: наконец-то разрешает владельцам более ранних версий Galaxy поменять функцию Bixby-кнопки под себя (если версия ОС не ниже Android 9 Pie), предлагает в будущем заменить Galaxy S10+ на Galaxy S10 5G (пока что инициатива по бесплатному обмену устройств поддерживается лишь австралийским оператором Telstra), а также объявляет более ранний старт продаж (25 февраля – лимитированная партия, а 28-го – официальное начало продаж, при чем, не где-нибудь, а в Китае, на родине Xiaomi).

Как говорится, на войне и в любви – все средства хороши. А это противостояние не на жизнь, а на смерть: недорогой, но производительный, Mi 9 против флагманского камерофона Galaxy S10 – кто из них завоюет первенство по продажам на мировом рынке?