Samsung Galaxy S10 против Xiaomi Mi 9 на бенчмарках
Собранные в одном месте результаты, т.е. рейтинги, с разных бенчмарков (Antutu, Geekbench, GFX, Aztek Vulkan), помогут нам понять насколько и в чём именно различаются главные конкуренты на рынке смартфонов сегодня. Итак, начнём с широко известного Geekbench, который демонстрирует нам то, о чём мы уже говорили раньше: в однопоточном тесте ядро Mongoose M4 показывает максимальную производительность, что позволяет Exynos 982 обогнать Snapdragon 855 и, вместе с тем, Mi 9. Однако в многоядерном тесте преимущество всё же получает Snapdragon 855.
Кстати, новые результаты Galaxy S10 даже несколько выше тех, что появились в Сети накануне официального анонса. То же самое касается новых результатов на Antutu: вместо 326 185 баллов, полученных ранее, Galaxy S10 показал 340 345 баллов. Это вполне нормальная ситуация, учитывая то, что прототипы всегда немного проигрывают рыночным вариантам устройства. А то, что Exynos 9820 проигрывает A12 Bionic почти 13 000 баллов, а Snapdragon 855 и вовсе – 30 000, вот это далеко не лучшая реклама для процессора.
Такая разница в показателях, в свою очередь, влияет на игровой процесс: результаты на GFX 3.1, GFX 3.0 и Aztek Vulkan позволяют в этом убедится. Поскольку разработчики Antutu настоятельно не рекомендуют сравнивать устройства на различных ОС (т.е. Android и iOS), то результаты iPhone XS Max можно смело игнорировать в нашей Android-гонке. Тем не менее, в реальной жизни во время игры разница в 2-3 балла, полученная в GFX 3.0, вряд ли сильно повлияет на игровой процесс. Однако если вы ищите смартфон для игр, то преимущество в противостоянии Galaxy S10 vs Xiaomi Mi 9 уверенно выигрывает второй.
Но не играми едиными живут пользователи, поэтому предлагаем вам также ознакомится с рейтингом камер от DxOMark, который снова признал селфи-камеру Samsung лучшей, отдав ей 96 баллов и первое место. Основная камера также не осталась без внимания, разделив пьедестал почёта с действующими лидерами Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro (109 баллов). Xiaomi Mi 9 проиграл своим конкурентам лишь 2 балла получив то ли первое, то ли четвертое место (зависит от того, могут ли сразу три модели разместится на первом месте).
К слову, Samsung старается как может: наконец-то разрешает владельцам более ранних версий Galaxy поменять функцию Bixby-кнопки под себя (если версия ОС не ниже Android 9 Pie), предлагает в будущем заменить Galaxy S10+ на Galaxy S10 5G (пока что инициатива по бесплатному обмену устройств поддерживается лишь австралийским оператором Telstra), а также объявляет более ранний старт продаж (25 февраля – лимитированная партия, а 28-го – официальное начало продаж, при чем, не где-нибудь, а в Китае, на родине Xiaomi).
Как говорится, на войне и в любви – все средства хороши. А это противостояние не на жизнь, а на смерть: недорогой, но производительный, Mi 9 против флагманского камерофона Galaxy S10 – кто из них завоюет первенство по продажам на мировом рынке?