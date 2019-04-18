Xiaomi победила ШИМ в Mi 9 с помощью обновления

Мерцания больше нет! В последнем обновлении бета-версии MIUI, разработчики компании Xiaomi отключили ШИМ в флагманском Mi 9 - теперь яркость контролируется с помощью изменения напряжения питания дисплея (т.н. DC dimming). Благодаря такому ходу OLED дисплей больше не будет раздражать зрение постоянным мерцанием на низкой частоте.

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Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) - это самый главный недостаток большинства OLED дисплеев. Все уже давно знают о преимуществах последних над IPS дисплеями, в частности, способности отображать максимально глубокий черный цвет. Дисплеи на органических светодиодах способны включать и отключать любой из пикселей в необходимый момент и, соответственно, подсветки, как у IPS, у них нет.

Для регулировки яркости таких дисплеев применяется ШИМ - все пиксели матрицы мерцают на заданной частоте, а благодаря инерционности человеческого зрения с изменением частоты визуально меняется и яркость. Большинство людей не только не видит мерцания, но и не испытывает никаких негативных эффектов вследствие его наличия. Однако, точно известно, что ШИМ может вызывать усталость глаз, головные боли и другие проблемы у чувствительных пользователей. По этой причине смартфон приходится выбирать очень тщательно.

Одним из смартфонов с ШИМ оказался и Xiaomi Mi 9. Частота мерцания дисплея по нашим замерам составила 245.1 Гц на 99% яркости и ниже - показатель достаточно низкий, чтобы повлиять на чувствительных людей. К счастью, в Xiaomi решили перейти на иной способ регулировки яркости дисплея, при котором мерцания не будет вообще (DC dimming). После выхода полноценного обновления Mi 9 станет безопасным для чувствительных пользователей.

На данный момент новый метод контроля яркости в Mi 9 доступен для всех, у кого установлена бета-версия MIUI. В Xiaomi не уточнили когда выйдет обновление стабильной прошивки и будет ли новый метод регулировки доступен для других моделей с OLED дисплеями, вроде Mi Mix 3 и Mi 8. Мы обратились в поддержку Xiaomi с обозначенными вопросами и обязательно обновим данную новость, как только получим ответ.

Примечания редакции:

- DC dimming изначально доступен в Xiaomi Black Shark 2. Есть даже видео, снятое на высокочастотную камеру, с демонстрацией разницы: в сравнении с iPhone и в сравнении с Asus ROG Phone