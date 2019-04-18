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Xiaomi победила ШИМ в Mi 9 с помощью обновления

Xiaomi Mi 9 получил от нас высокую оценку, но мы не фанаты ШИМ
Xiaomi Mi 9 получил от нас высокую оценку, но мы не фанаты ШИМ
Мерцания больше нет! В последнем обновлении бета-версии MIUI, разработчики компании Xiaomi отключили ШИМ в флагманском Mi 9 - теперь яркость контролируется с помощью изменения напряжения питания дисплея (т.н. DC dimming). Благодаря такому ходу OLED дисплей больше не будет раздражать зрение постоянным мерцанием на низкой частоте.
by Alex Alderson, 18.04.2019
Chinese Tech телефоны Android

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) - это самый главный недостаток большинства OLED дисплеев. Все уже давно знают о преимуществах последних над IPS дисплеями, в частности, способности отображать максимально глубокий черный цвет. Дисплеи на органических светодиодах способны включать и отключать любой из пикселей в необходимый момент и, соответственно, подсветки, как у IPS, у них нет.

Для регулировки яркости таких дисплеев применяется ШИМ - все пиксели матрицы мерцают на заданной частоте, а благодаря инерционности человеческого зрения с изменением частоты визуально меняется и яркость. Большинство людей не только не видит мерцания, но и не испытывает никаких негативных эффектов вследствие его наличия. Однако, точно известно, что ШИМ может вызывать усталость глаз, головные боли и другие проблемы у чувствительных пользователей. По этой причине смартфон приходится выбирать очень тщательно.

Одним из смартфонов с ШИМ оказался и Xiaomi Mi 9. Частота мерцания дисплея по нашим замерам составила 245.1 Гц на 99% яркости и ниже - показатель достаточно низкий, чтобы повлиять на чувствительных людей. К счастью, в Xiaomi решили перейти на иной способ регулировки яркости дисплея, при котором мерцания не будет вообще (DC dimming). После выхода полноценного обновления Mi 9 станет безопасным для чувствительных пользователей.

На данный момент новый метод контроля яркости в Mi 9 доступен для всех, у кого установлена бета-версия MIUI. В Xiaomi не уточнили когда выйдет обновление стабильной прошивки и будет ли новый метод регулировки доступен для других моделей с OLED дисплеями, вроде Mi Mix 3 и Mi 8. Мы обратились в поддержку Xiaomi с обозначенными вопросами и обязательно обновим данную новость, как только получим ответ.

Примечания редакции:

- DC dimming изначально доступен в Xiaomi Black Shark 2. Есть даже видео, снятое на высокочастотную камеру, с демонстрацией разницы: в сравнении с iPhone и в сравнении с Asus ROG Phone

- Компания OPPO не так давно обещала внедрить данную технологию в своих смартфонах с помощью обновления.

Источник(и)

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Andro-News

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > Xiaomi победила ШИМ в Mi 9 с помощью обновления
Alex Alderson, 2019-04-18 (Update: 2019-04-18)

 