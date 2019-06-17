Xiaomi объявила о сворачивании программы Global MIUI Beta на всех устройствах

Xiaomi объявила, что ее подразделение программного обеспечения прекратит выпускать глобальные бета-версии ОС MIUI с 1 июля 2019 года. Это относится не только к старым устройствам, но и ко всем новым смартфонам бренда. Однако, производитель заявил, что это решение не повлияет на обновления, связанные с безопасностью.

Не так давно Xiaomi объявила, что её глобальная бета-программа будет доступна только на более свежих и высокопроизводительных мобильных устройствах. Эта программа предоставляет пользователям по всему миру возможность загружать бета-версии MIUI. Последние, зачастую, содержат новые функции, которые пользователи (в идеале) сразу могут оценить и отправить свои отзывы разработчикам.

Однако, недавно Xiaomi внесла поправки, касающиеся всех смартфонов и планшетов, включенных в эту программу. Производитель заявил, что в связи с новой стратегией компании распространение бета-версий MIUI прекратится. Представители Xiaomi утверждают, что это повысит стабильность финальных версий программного обеспечения.

Таким образом, поклонники MIUI смогут установить последнюю глобальную бета-версию 1 июля 2019 года. Xiaomi, похоже, уверена, что, в любом случае, сможет поддерживать текущий уровень взаимодействия с пользователями. Производитель также заявил, что другие обновления, такие как выпуск патчей безопасности, будут и впредь рассылаться всем пользователям своевременно.