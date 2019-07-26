Новая модификация для Redmi K20 обеспечит частоту обновления дисплея 74 Гц

Пользователи форума XDA опубликовали новые моды, которые увеличивают частоту обновления дисплея Redmi K20 (или Xiaomi Mi 9T) и K20 Pro до 75 Гц. То же самое ранее было сделано для Mi 9. По общему мнению, эти моды работают хорошо, но могут сократить время автономной работы.

Недавно в заголовки попала новость о создании модификации для Xiaomi Mi 9 сообществом разработчиков, позволяющей увеличить частоту обновления дисплея устройства со стандартных 60 Гц до 84 Гц. Другими словами, эта программная настройка обеспечила частоту близкую к революционной – 90 Гц, которая была доступна лишь на более дорогих флагманах, например, на OnePlus 7 Pro.

Теперь аналогичные моды были разработаны для Redmi K20 и K20 Pro. По-видимому, они совместимы со всеми вариантами этих телефонов, включая Xiaomi Mi 9T, который практически идентичен K20, но продается только на определённых рынках. Мод разгоняет частоту обновления экрана телефона от 60 до 75 Гц, таким образом улучшая взаимодействие с устройством во время игр или просмотра контента.

Моды были размещены на форумах разработчиков пользователями Zenkrey и ugene1980 для K20 и K20 Pro соответственно; однако работа над пакетами приписывается разработчикам ZhenXin и Andy Chang.

Во всех случаях установке предшествует разблокировка загрузчика для смартфонов серии K20, а в некоторых случаях – и получение root-прав. Затем пользователь может загрузить мод с помощью TWRP, режима fastboot или приложения Lanthanum System Toolbox.

Следует отметить, что это не разработка Xiaomi, поэтому существуют определённые риски отказа или сбоя работы устройства в результате установки мода. Кроме того, сам экран может пострадать от длительного использования нового 75 Гц-режима, так как он изначально не рассчитан на такую частоту. Однако до сих пор основной проблемой, связанной с новой функцией, было уменьшение срока работы аккумулятора.