Аппаратная симуляция PlayStation 5 «Gonzalo» показала многообещающую производительность при низком энергопотреблении

Аппаратная симуляция будущей Sony PlayStation 5 дала некоторое представление о возможной производительности и энергопотреблении данной консоли. Для этого были использованы AMD Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700 XT, но со сниженным питанием, чтобы максимально приблизится к характеристикам PlayStation 5. Хотя, полученные результаты, вероятно, близки к оригинальным показателям, сама Sony PlayStation 5 вполне может обладать ещё лучшей производительностью и меньшим энергопотреблением.

До официального запуска Sony PlayStation 5 ещё более года, но у нас уже есть некоторая информация о спецификациях консоли следующего поколения, а также о том, что она будет оснащена наполовину кастомизированным гибридным процессором AMD под кодовым названием Gonzalo (которое пока не подтверждено). Пользователь DemoCleaner на форуме NeoGAF захотел выяснить, можно ли найти аналог Gonzalo среди современного оборудования для ПК. Идея заключалась в том, чтобы выяснить, какое аппаратное обеспечение даст производительность, эквивалентную предполагаемому показателю FireStrike для PS5 (который всплыл недавно), и «сколько лошадиных сил можно поместить в коробку размера консоли со всеми её ограничениями, используя новейшую технологию AMD».

Из утечки кодового имени, которая произошла ранее в этом году, стало известно, что у Gonzalo частота ЦП увеличится до 3,2 ГГц, а тактовая частота видеокарты – до 1,8 ГГц. Последние строки кода (см. изображение ниже) также указывают на графический процессор Navi 10 Lite. Недавно выпущенный AMD Radeon RX 5700 XT как раз основан на графическом чипе Navi 10 с 40 вычислительными блоками CU, поэтому является ближайшим ПК-аналогом графического ускорителя Gonzalo. Кроме того, поскольку Gonzalo представляет собой 7-нм восьмиъядерный чип, пользователь DemonCleaner выбрал Ryzen 7 3700X его в качестве ПК-эквивалента.

Так как выбранные компоненты ПК имеют большую тактовую частоту и потребляют гораздо больше энергии, чем их консольные аналоги, было необходимо снизить напряжение. Используя AMD Wattman (программа для управления энергопотреблением от AMD) и Ryzen Master техноэнтузиаст с ником DemonCleaner установил ограничение частоты Radeon RX 5700 XT до 1800 МГц при 975 мВ и максимальную частоту Ryzen 7 3700X до 3,2 ГГц при 1000 мВ. Автор эксперимента отметил, что тактовые частоты пришлось понизить до 1750 МГц для достижения стабильности, но из-за того, что в Wattman отклонение составляет 50 МГц, то показатель 1750 МГц на практике составляет 1700 МГц.

С вышеупомянутыми настройками аппаратного обеспечения и напряжения техноэнтузиасту удалось получить 20 208 баллов в FireStrike – показатель, упомянутый Тумом Аписаком (Tum Apisak) ранее. В целом, такая комбинация «Gonzalo» примерно на 10% медленнее, чем стандартное аппаратное обеспечение с меньшим энергопотреблением (208 Вт против 280 Вт).

Есть также несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, аппаратная часть PS5, по всей вероятности, всё ещё находится на стадии прототипа. Будущий гибридный процессор будет иметь более низкое энергопотребление, чем данный эквивалент, хотя не исключён вариант и с более высоким энергопотреблением, например, в Pro-версиях, как в текущем поколении консолей.

Несмотря на то, что ещё рано комментировать аппаратную часть PS5 (мы пока мало что о ней знаем), да и, к тому же, разработчики консоли могут серьёзно улучшить ПО для устройства – всё-таки результаты аппаратной симуляции стоит принять к сведению.