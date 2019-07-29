Энтузиаст создал самый маленький в мире рабочий ThinkPad с OLED-дисплеем, TrackPoint и 20 МГц процессором

Легендарный ThinkPad в новом амплуа: с микроконтроллером Arduino, дисплеем 128x64 и батареей на 300 мАч он стал самым маленьким в мире представителем славного семейства ноутбуков. В довершение всего, на ThinkTiny можно играть в некоторые классические игры и даже управлять устройством через с помощью малюсенького TrackPoint.

Компьютерный техноэнтузиаст Пол Клингер (Paul Klinger) создал с нуля, наверное, самый маленький в мире ноутбук ThinkPad, на котором можно играть в тетрис, Lunar Lander, змейку и несколько других классических аркадных игр. Более того, так называемый «ThinkTiny» имеет собственный трекпоинт для управления, а также классическую клавиатуру.

Ранее Клингер создавал аналогичный миниатюрный игровой ПК (с которого, кстати и был «одолжен» OLED-экран), но в ThinkTiny эта концепция была доведена до совершенства благодаря установке батареи емкостью 300 мАч, которая обеспечила полную автономность мини-ноутбука, что, безусловно, заслуживает похвалы. Сам ноутбук оснащен 14-контактным микроконтроллером ATtiny1614, работающим на частоте 20 МГц, подключенным к OLED-дисплею с (довольно высоким по стандартам ThinkPad) разрешением 128x64 пикселей. Корпус и другие пластиковые компоненты были напечатаны на 3D-принтере Prusa Mk3, все использованные схемы можно найти на веб-сайте GitHub.

Больше информации о ThinkTiny вы можете найти на Reddit, где также есть возможность пообщаться с создателем устройства. Похоже, что для сборки такого компьютера требуется не так уж и много: простой паяльник, 3D-принтер и следование изложенной Клингером инструкции. Что ж, после такого нас уже сложно будет чем-то удивить.