Мнение | Разработчики ноутбуков забыли, что главное в ноутбуке - возможность взять его с собой

Расцвет именно таких моделей пришёлся на 2009 - 2015 годы. Ужасных процессоров Atom тогда ещё вполне хватало, чтобы справиться с Windows 7 и даже с Windows 8 (которые тогда ещё даже работали на благо пользователя, а не следили за ним и не скачивали в фоне всяческие Bubble Witch и Candy Crush.) В тот момент производители ноутбуков ещё не пожертвовали всем ради уменьшения толщины корпуса. Слово "всем" - не преувеличение: Типичный ноутбук на полке магазина сегодня имеет менее отзывчивую клавиатуру, менее ёмкий аккумулятор, менее жёсткий корпус, менее разнообразный набор портов, менее пригодное к ремонту и апгрейду внутреннее убранство, чем его собрат из 2010 года. И это - не конец списка.

Зато на сложившемся сегодня рынке мало действительно компактных моделей. Не просто тонких или лёгких, а компактных. Которые на воображаемом столе закрыли бы меньшую площадь, чем лист A4. Которые можно без труда спрятать если не в кармане куртки, то хотя бы в женской сумочке.

Большинство ноутбуков, выходящих сейчас, в 2019 году, имеет разрешение экрана 1920 на 1080 точек при диагонали 13.3 дюйма или же 15.6 дюйма. Чуть меньше на рынок попадает 17.3-дюймовых и 14-дюймовых моделей, но таких тоже немало. Типичный вес - менее 2 килограмм. Типичный акцент со стороны производителя - малая толщина. Такого много.

Видите, о чём речь? Ноутбуков с диагональю экрана меньше, чем 12 дюймов - считанные единицы. Указав же в подборе параметров, что мы хотим видеть в своём новом ноутбуке подсветку клавиатуры, мы сокращаем выбор до единственной модели. Речь идёт о более не выпускаемом Apple MacBook с экраном 12 дюймов. Ноутбук неплохой, вопреки даже наличию в нём всего одного порта расширения, но его не обновляли с 2017 года и своих денег он однозначно больше не стоит. Но других вариантов нет.

Ровно та же ситуация наблюдается в мире смартфонов. Модели с диагональю менее 5 дюймов не просто маргинализированы, выведены в самый бюджетный сегмент. Их уже почти не выпускают вовсе. Одним из немногих вариантов остаётся 4-дюймовый iPhone SE, который, как и MacBook из примера выше, не обновлялся уже значительное время. Вероятно, погоды у моря можно уже не ждать.

Разработка быстрого, компактного, доступного ноутбука не может быть простым делом. Но ведь сейчас эпоха сверхтонких OLED-экранов и четырёхъядерных процессоров с 15-ваттными рамками TDP! Эпоха накопителей на шине NVMe, которые при размерах меньше, чем у кредитной карты, дают терабайты ёмкости и скорости выше 2 ГБ/с. Та же Dell в лице своего Alienware m11x десять лет назад смогла сделать компактный, удобный игровой ноутбук и сделала это в заметно менее продвинутом мире. Почему сегодня ни один из производителей первого эшелона не имеет в своём ассортименте 11.6-дюймовой модели с ценником хотя бы в $900, АКБ на 50 Вт-ч, процессором Ryzen третьего поколения (на интегрированной графике Vega 11 вполне можно играть), подсветкой клавиатуры и качественным экраном? Даже не OLED, а хотя бы IPS? Даже не 120 Гц или 144 Гц, а хотя бы 75 Гц? Да ещё устроить так, чтобы встроенные динамики смотрели на пользователя, а не в пол? Почему такое не производится?

Некий выход из этой ситуации даёт краудфандинг, а также малоизвестные производители. Неплохая модель с диагональю 11.6 дюйма, например, есть у компании Vaio, осколка некогда могучего производства ноутбуков Sony.

Но покупать устройство из-за рубежа, без русскоязычной клавиатуры и без гарантии, решится не каждый - тем более, что цена подобных изделий отнюдь не располагает к экспериментам.