HP выпустит тонкий и легкий 15,6-дюймовый игровой ноутбук OMEN 15 Air с RTX 2080 Max-Q

Несколько наименований из линейки HP OMEN 15 недавно появились на китайском сайте Jingdong (JD.com). Как следует из нового названия, OMEN 15 Air станет более легкой и компактной версией нынешнего OMEN 15. Цены варьируются от 9 499 юаней (~$1369) за модель с GTX 1660 Ti и до 16 999 юаней (~$2450) за вариант с RTX 2080 Max-Q. Все ноутбуки оснащены процессором Intel Core i7-9750H.

Похоже, что HP планирует обновить серию среднего класса OMEN 15, если судить по информации, поступившей с JD.com, одной из крупнейших китайских онлайн-платформ. Неподтвержденное устройство под названием OMEN 15 Air толщиной 20 мм выглядит как более компактная версия обычного OMEN 15. На JD.com указано, что устройство будет весить около 2,4 кг. Со стороны HP пока что не было никаких официальных анонсов, но всё выглядит весьма правдоподобно, учитывая опубликованные на JD.com рекламные материалы.

Похоже, что есть четыре модели, каждая из которых будет иметь 15,6-дюймовый экран на 1080 пикселей с модулем G-Sync. Все вариации будут иметь дисплеи 144 Гц, кроме базовой, которая получит лишь 60 Гц экран. Более того, все версии OMEN 15 Air будут иметь процессор Core i7-9750H, который лишь незначительно превосходит Core i7-8750H. В серии OMEN 15 Air присутствуют следующие конфигурации, отличающиеся видеокартой, ОЗУ и объёмом накопителей: