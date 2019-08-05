HP выпустит тонкий и легкий 15,6-дюймовый игровой ноутбук OMEN 15 Air с RTX 2080 Max-Q
Похоже, что HP планирует обновить серию среднего класса OMEN 15, если судить по информации, поступившей с JD.com, одной из крупнейших китайских онлайн-платформ. Неподтвержденное устройство под названием OMEN 15 Air толщиной 20 мм выглядит как более компактная версия обычного OMEN 15. На JD.com указано, что устройство будет весить около 2,4 кг. Со стороны HP пока что не было никаких официальных анонсов, но всё выглядит весьма правдоподобно, учитывая опубликованные на JD.com рекламные материалы.
Похоже, что есть четыре модели, каждая из которых будет иметь 15,6-дюймовый экран на 1080 пикселей с модулем G-Sync. Все вариации будут иметь дисплеи 144 Гц, кроме базовой, которая получит лишь 60 Гц экран. Более того, все версии OMEN 15 Air будут иметь процессор Core i7-9750H, который лишь незначительно превосходит Core i7-8750H. В серии OMEN 15 Air присутствуют следующие конфигурации, отличающиеся видеокартой, ОЗУ и объёмом накопителей:
|Номер модели
|Процессор
|ОЗУ
|Хранилище
|Видеокарта
|Цена
|OMEN 15-dh0006TX (7LH05PA)
|Intel Core i7-9750H
|8 ГБ одноканальный режим
|512 ГБ SSD
|NVIDIA GTX 1660 Ti
|9499 юаней (~$1369)
|OMEN 15-dh0007TX (7LG77PA)
|Intel Core i7-9750H
|16 ГБ двухканальный режим
|512 ГБ SSD
|NVIDIA RTX 2060
|10 299 юаней (~$1484)
|OMEN 15-dh0008TX (7LG90PA)
|Intel Core i7-9750H
|16 ГБ двухканальный режим
|512 ГБ SSD & 1 ТБ HDD
|NVIDIA RTX 2070 Max-Q
|12 999 юаней (~$1873)
|OMEN 15-dh0009TX (7LG99PA)
|Intel Core i7-9750H
|16 ГБ двухканальный режим
|512 ГБ SSD & 1 ТБ HDD
|NVIDIA RTX 2080 Max-Q
|16 999 юаней (~$2450)
В рекламных материалах HP также говорится, что серия оснащена технологией Tempest Cooling, которую компания анонсировала вместе с другими ноутбуками OMEN на CES 2019. Все четыре модификации будут иметь полноразмерный кард-ридер SD, порты RJ-45 Ethernet, HDMI и три порта USB 3.1 Gen 1 Type-A. Кроме того, будет и мини-порт DisplayPort, порт USB 3.0 Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и микрофона, а также запатентованный цилиндрообразный разъем питания. Пока неясно, выйдет ли HP OMEN 15 Air за пределами Китая, и как именно ноутбук будет называться в других регионах. К предложенным ценам также советуем отнестись скептически, поскольку обычно в разных регионах ценники отличаются между собой.