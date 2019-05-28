Новые HP EliteBook x360 1030 G4 и EliteBook x360 1040 G6 получили "уникальные" дисплеи с яркостью в 1000 нит
HP обновили 13.3-дюймовый EliteBook x360 1030 G3 и 14-дюймовый EliteBook x360 1040 G5.
Что новенького у G4 и G6? Вполне ожидаемо, осуществлен переход на процессоры Whiskey Lake-U Core i7-8665U с поддержкой vPro (ранее были Kaby Lake-R Core i5-8250U и i7-8550U). Беспроводной адаптер теперь поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а опциональный модуль Gigabit 4G LTE CAT16 теперь обладает 4x4 MIMO антенной, которая обещает на 122% более высокую скорость.
Несмотря на изменения аппаратной начинки корпуса устройств остались прежними. Таким образом, составить представление о внешности, дизайне и особенностях новинок вы сможете по нашим обзорам EliteBook x360 1030 G3 и EliteBook x360 1040 G5.
В продаже новые модели появятся в июле текущего года по стартовой цене в $1400 и $1500 соответственно.
Источник(и)
HP