Новые HP EliteBook x360 1030 G4 и EliteBook x360 1040 G6 получили "уникальные" дисплеи с яркостью в 1000 нит

Свежие модели 2019 года могу похвастаться более быстрым Wi-Fi и LTE, а также новыми дисплеями с технологией SureView третьего поколения и яркостью в 1000 нит. Напомним, у большинства топовых ультрабуков предельными значениями являются от 400 до 600 нит. В HP новые дисплеи характеризуют как "единственные в мире с нормальной видимостью на улице".

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HP обновили 13.3-дюймовый EliteBook x360 1030 G3 и 14-дюймовый EliteBook x360 1040 G5.

Что новенького у G4 и G6? Вполне ожидаемо, осуществлен переход на процессоры Whiskey Lake-U Core i7-8665U с поддержкой vPro (ранее были Kaby Lake-R Core i5-8250U и i7-8550U). Беспроводной адаптер теперь поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а опциональный модуль Gigabit 4G LTE CAT16 теперь обладает 4x4 MIMO антенной, которая обещает на 122% более высокую скорость.

Несмотря на изменения аппаратной начинки корпуса устройств остались прежними. Таким образом, составить представление о внешности, дизайне и особенностях новинок вы сможете по нашим обзорам EliteBook x360 1030 G3 и EliteBook x360 1040 G5.

В продаже новые модели появятся в июле текущего года по стартовой цене в $1400 и $1500 соответственно.