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Новые HP EliteBook x360 1030 G4 и EliteBook x360 1040 G6 получили "уникальные" дисплеи с яркостью в 1000 нит

HP EliteBook x360 1030 G4 и EliteBook x360 1040 G6 с невероятно яркими дисплеями (Изображение: HP)
HP EliteBook x360 1030 G4 и EliteBook x360 1040 G6 с невероятно яркими дисплеями (Изображение: HP)
Свежие модели 2019 года могу похвастаться более быстрым Wi-Fi и LTE, а также новыми дисплеями с технологией SureView третьего поколения и яркостью в 1000 нит. Напомним, у большинства топовых ультрабуков предельными значениями являются от 400 до 600 нит. В HP новые дисплеи характеризуют как "единственные в мире с нормальной видимостью на улице".
by Allen Ngo, 28.05.2019
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HP обновили 13.3-дюймовый EliteBook x360 1030 G3 и 14-дюймовый EliteBook x360 1040 G5.

Что новенького у G4 и G6? Вполне ожидаемо, осуществлен переход на процессоры Whiskey Lake-U Core i7-8665U с поддержкой vPro (ранее были Kaby Lake-R Core i5-8250U и i7-8550U). Беспроводной адаптер теперь поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а опциональный модуль Gigabit 4G LTE CAT16 теперь обладает 4x4 MIMO антенной, которая обещает на 122% более высокую скорость.

Несмотря на изменения аппаратной начинки корпуса устройств остались прежними. Таким образом, составить представление о внешности, дизайне и особенностях новинок вы сможете по нашим обзорам EliteBook x360 1030 G3 и EliteBook x360 1040 G5.

В продаже новые модели появятся в июле текущего года по стартовой цене в $1400 и $1500 соответственно.

EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1040 G6
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
EliteBook x360 1030 G4
Характеристики EliteBook x360 1040 G6
Характеристики EliteBook x360 1040 G6
Характеристики EliteBook x360 1030 G4
Характеристики EliteBook x360 1030 G4

Источник(и)

HP

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Новые HP EliteBook x360 1030 G4 и EliteBook x360 1040 G6 получили "уникальные" дисплеи с яркостью в 1000 нит
Allen Ngo, 2019-05-28 (Update: 2019-05-28)

 