Computex 2019 | 2019 Dell XPS 13 2-в-1 7390 – кладезь инновационных решений
Оригинальный XPS 13 9365 2-в-1, выпущенный более двух лет назад, благодаря своему стильному дизайну сделал обычную модель XPS 13 9360 на своём фоне несколько устаревшей. Однако главный его недостаток заключался в том, что ноутбук получил гораздо более медленный ЦП Intel Core Y мощностью 4,5 Вт, который показывал производительность как минимум на 25% меньше, по сравнению с серией Kaby Lake Core U мощностью 15 Вт. Пользователи сетовали на низкую производительности, а те, кому был нужен «настоящий» XPS 13 в конечном итоге остались разочарованными.
Выучившись на своих ошибках Dell представит второе поколение XPS 13 2-в-1 с полностью обновлённым дизайном. Ключевые изменения связаны с переходом к: новой клавиатуре MagLev, как в XPS 15 9575, уникальному 13,4-дюймовому дисплею 16:10 4K UHD+ (3840 x 2400) Eyesafe (защита глаз) и даже испарительной камеры с двумя вентиляторами и теплоизоляцией GORE. Все эти элементы соединятся в одном корпусе, который, по словам Dell, будет на 8 процентов тоньше, чем XPS 13 9365 последнего поколения 2-в-1.
Завершением новых аппаратных функций станет процессор Intel Ice Lake мощностью 15 Вт с опциональной графической системой Iris, которая должна обеспечить огромные преимущества в производительности (по сравнению с прошлым ЦП первого поколения Intel Y мощностью 4,5 Вт) и вывести XPS 13 2-в-1 на уровень стандартного XPS 13 с точки зрения чистой вычислительной мощности. Dell заявляет, что её новая система охлаждения сможет обслуживать более высокие тактовые частоты значительно дольше (что мы, определенно, хотели бы проверить сами).
Предварительно ознакомившись с новинкой, мы можем отметить следующие возможные недостатки. Во-первых, возможность кастомизации ограничена, так как ОЗУ, модуль Killer Wi-Fi 6 и даже твердотельный накопитель припаяны к плате. Во-вторых, внутренние вентиляторы наверняка дадут о себе знать во время работы, создавая шум. Кстати, первое поколение XPS 13 9365 2-в-1 имело возможность кастомизации хранилища и не было оснащено вентиляторами.
Ожидается, что модель 2019 XPS 13 2-in-1 7390 будет выпущена 10 июля по стартовой цене в $1000 в белом и черном цветах, таких же, как и текущий 9380.
Источник(и)
Dell