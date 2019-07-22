Если вы полагаетесь на клавиши NumPad и стрелки, то вы, вероятно, давно заметили, что эти клавиши почти всегда меньше основных клавиш QWERTY-клавиатуры на большинстве ноутбуков. Кроме того, они часто хуже срабатывают и занимают в разы меньше места, чем обычные клавиши, что усложняет использование. Даже большие 17,3-дюймовые ноутбуки, несмотря на наличие лишнего места для этих клавиш, всё равно делают кнопки NumPad маленькими.

Клавиатуры для настольных компьютеров оснащены блоком клавиш NumPad, который значительно повышает производительность и скорость работы при вводе данных. Поэтому многие ноутбуки сохранили эти клавиши, чтобы не потерять целевую группу покупателей. Однако главное отличие этих клавиатур заключается в том, что в ноутбуках NumPad-клавиши, как правило, намного меньше основных клавиш QWERTY и расположены теснее, из-за чего они хуже нажимаются и взаимодействие с ними усложняется.

На первый взгляд можно предположить, что NumPad-блок в ноутбуке уменьшен, потому что пространство для клавиатуры ограничено. Но это актуально разве что для 15,6-дюймовых ноутбуков (и меньше), но вряд ли оправдывает большие 17,3-дюймовые модели. Почему же тогда мы видим 17,3-дюймовые игровые ноутбуки с маленькими клавишами стрелок и «спрессованным» блоком NumPad, несмотря на то, что по бокам клавиатуры остаётся достаточно свободного места для того, чтобы сделать клавиши более широкими? Свежий пример - 17,3-дюймовый Asus Strix G GL731. Этот игровой ноутбук стоимостью $1500 имеет довольно большие QWERTY-клавиши, как и требуется, но вот клавиши NumPad снова уменьшены, если только не обращать внимание на клавиши со стрелками – те и вовсе меньше некуда. Нет никаких причин объясняющих, почему такой форм-фактор нельзя оснастить полноразмерными клавишами.

Правда, есть и такие ноутбуки, в которых все клавиши одинаковых размеров, но этих моделей не так уж и много. Среди них: 17,3-дюймовый HP Omen X 17 и 15,6-дюймовый Chuwi LapBook Plus. Другим производителям ноутбуков также следует перенять аналогичный подход к дизайну клавиш стрелок и NumPad, а не просто копировать клавиатуры со своих же старых моделей.

Если вы когда-нибудь испытывали неудобство во время роботы с клавишами NumPad или стрелками на ноутбуке, расскажите нам об этом в комментариях ниже.