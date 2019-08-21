GST открыла сбор средств на ноутбук Gemini с двумя экранами

GST Gemini в настоящее время находится в производстве, а те, кто сделал пожертвования на данный проект через Indiegogo смогут получить свои экземпляры устройств в марте 2020 года. И у 13- и у 15-дюймовой модели есть как обычная, так и Pro-версия. Первая работает на процессоре Intel Core i5-8350U в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD-накопителя, а вторая – на Core i7-8550U, с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD-накопителя.

Если вы считаете, что второй дисплей в Lenovo Book C930 вместо e-ink должен был получить ЖК-матрицу, то, возможно, вас заинтересует новый GST Gemini. Его позиционируют как «первый в мире ноутбук с двойным сенсорным экраном», т.к. он представляет собой два планшета, которые можно соединить вместе для работы в различных режимах посредством «проприетарного программного обеспечения».

Таким образом, пользователи могут переключаться между режимом ноутбука, в котором один планшет будет использоваться в качестве клавиатуры, и режимом двойного экрана, который удваивает размер дисплея и увеличивает производительность. Кроме того, каждый планшет может использоваться отдельно; есть возможность подключения физической клавиатуры, если это необходимо.

Компания GST Communications утверждает, что ее проприетарное ПО позволяет двум планшетам разделить нагрузку на ЦП и оптимизировать время автономной работы в режиме ноутбука. Кстати, режим двойного экрана также можно использовать в работе с другим ноутбуком, планшетом или настольным ПК, но для этого пользователям необходимо иметь док-станцию ​​USB-C с двумя выходами HDMI.

GST Gemini в настоящее время находится в стадии производства, а в марте 2020 года первые устройства получат те, кто вложился в проект через Indiegogo. Спонсоры, как и ведётся, покупают ноутбук вдвое дешевле его рыночной стоимости. Существуют два форм-фактора, 13 и 15-дюймовый, в двух вариантах: обычном и Pro. При заказе покупатель получает две одинаковые модели (которые вместе и составляют ноутбук). Список конфигураций с ценами (за две модели) выглядит следующим образом:

Gemini 13: Core i5-8350U, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ NVMe SSD - $498;

Gemini 15: Core i5-8350U, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ NVMe SSD - $549;

Gemini 13 Pro: Core i7-8550U, с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ NVMe SSD - $657;

Gemini 15 Pro: Core i7-8550U, с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ NVMe SSD - $727.

Прочие характеристики стандартные для всех версий: порты USB-C 3.1 Gen 2, аудио разъём, устройство для чтения карт microSD, четыре динамика, массив микрофонов шумоподавления, задняя камера на 8 МП и фронтальная – на 5 МП, активное охлаждение и алюминиевый корпус, который весит 0,75 кг (целый ноутбук – 1,5 кг).