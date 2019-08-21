Чётвёртой Матрице - быть!
Один/одна из Вачовски в деле, Нео и Тринити - тоже
- Представители калифорнийской студии Warner Bros анонсировали 20 августа (по американскому времени) участие WB в съёмке нового фильма серии The Matrix.
- Новый фильм станет четвёртым. Первому фильму серииru.wikipedia в 2019 году исполняется 20 лет.
- В качестве сценаристов названы Лана Вачовски (Lana Wachowskiru.wikipedia), Александер Хемон (Aleksander Hemonru.wikipedia), Дэвид Митчел (David Mitchellru.wikipedia).
- По всей видимости, Нео (Keanu Reeves) и Тринити (Carrie-Anne Moss) согласны сниматься в новинке. Хотя Кеану в прошлых интервью высказывал сомнения в том, что он бы на это, хотя бы в теории, согласился.
- О дате и месте начала съёмок, как и о дате выхода конечного фильма, бюджете и подобных подробностях, ничего пока не ясно. (Впрочем, старт съёмок вероятен в 2020.)
- Напоминает недавнее возвращение сериала X-Files и серии фильмов Star Wars. (Кто не смотрел - отзовись!)
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Matrix 4 is officially a go and Keanu Reeves will return as Neo @ DAWN