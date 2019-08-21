Notebookcheck

Чётвёртой Матрице - быть!

Сложно не узнать. (Изображение: DAWN)
Один/одна из Вачовски в деле, Нео и Тринити - тоже
Сергей Тарасов | 21/08/2019
бизнес
  • Представители калифорнийской студии Warner Bros анонсировали 20 августа (по американскому времени) участие WB в съёмке нового фильма серии The Matrix.
  • Новый фильм станет четвёртым. Первому фильму серииru.wikipedia в 2019 году исполняется 20 лет.
  • В качестве сценаристов названы Лана Вачовски (Lana Wachowskiru.wikipedia), Александер Хемон (Aleksander Hemonru.wikipedia), Дэвид Митчел (David Mitchellru.wikipedia).
  • По всей видимости, Нео (Keanu Reeves) и Тринити (Carrie-Anne Moss) согласны сниматься в новинке. Хотя Кеану в прошлых интервью высказывал сомнения в том, что он бы на это, хотя бы в теории, согласился.
  • О дате и месте начала съёмок, как и о дате выхода конечного фильма, бюджете и подобных подробностях, ничего пока не ясно. (Впрочем, старт съёмок вероятен в 2020.)
  • Напоминает недавнее возвращение сериала X-Files и серии фильмов Star Wars. (Кто не смотрел - отзовись!)

Источник(и)

Matrix 4 is officially a go and Keanu Reeves will return as Neo @ DAWN

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Сергей Тарасов, 2019-08-21 (Update: 2019-08-21)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 