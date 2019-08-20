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Вы устали от буферизации видео Wi-Fi? Учёные уже нашли решение проблемы

Буферизация видео из-за перегруженных Wi-Fi сетей в скором времени может отойти в прошлое. (Изображение: Getty Images)
Буферизация видео из-за перегруженных Wi-Fi сетей в скором времени может отойти в прошлое. (Изображение: Getty Images)
Команда Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) разработала решение, которое поможет значительно улучшить качество потокового видео в сетях Wi-Fi: Minerva сокращает буферизацию на 50% и, к тому же, улучшает качество изображения примерно в 30% случаев.
Sanjiv Sathiah | 20/08/2019
Android Apple iOS Internet of Things (IoT)

Всем известно, как сложно иногда бывает смотреть видео по Wi-Fi. Несмотря на то, что скорость интернета в глобальном масштабе увеличивается, буферизация, особенно в перегруженных сетях – это не редкость. Одной из причин задержек является то, что стандартные протоколы Wi-Fi разделяют пропускную способность поровну на всех пользователей, а не предоставляют трафик каждому по необходимости. Таким образом, кто-то может без проблем смотреть видео в стандартном качестве, а кто-то будет вынужден столкнуться с буферизацией, желая посмотреть контент в HD-качестве в той же сети.

Команда из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) разработала новую систему под названием Minerva, которая может проанализировать выбранное видео в автономном режиме для локальной сети, чтобы оценить минимальную пропускную способность, необходимую для удовлетворительной потоковой передачи файла. Это позволяет сети Wi-Fi распределять трафик в соответствии с требованиями каждого пользователя, что обеспечивает более эффективное использование доступной пропускной способности и устранение буферизации с сохранением качества изображения.

Прелесть технологии Minerva в том, что она пригодна как для дома, так и для больших компаний, передающих потоковые видео, таких как Netflix, где такое нововведение сможет оптимизировать пропускную способность для целых регионов. Тестирование Minerva показало, что система позволяет сократить буферизацию на 50% и примерно в 30% случаев не только сохранить, но и улучшить качество изображения. Более того, компании смогут использовать систему Minerva не обновляя существующее оборудование. Будем надеяться, что технология получит широкое распространение в скором времени.

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Sanjiv Sathiah, 2019-08-20 (Update: 2019-08-20)

 