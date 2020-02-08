Сатирическая статья о камерах iPhone подняла вопросы, касающиеся технологического будущего смартфонов
Пока Xiaomi и Samsung обходятся 64-МП и 108-МП датчиками, один из источников, якобы прознавший о стратегических планах Apple, смело во всеуслышание заявил: компания из Купертино собирается использовать достижения в области квантовых вычислений для создания такого датчика камеры, который способен обеспечить безграничную детализацию изображения.
Так вышла сатирическая статья WCCFTech о будущих планах Apple касательно камер iPhone. Пусть сейчас это всего лишь шутка и компания Apple, конечно, не работает над камерой, использующей квантовую запутанность, однако в будущем квантовые вычисления действительно могут произвести революцию в сфере мобильных вычислений. И, как бы это смешно не звучало, квантово-механические эффекты уже использовались для съемки изображений.
Хотя квантовые вычисления все еще находятся в зачаточном состоянии, в последнее время наметились существенные подвижки в развитии. В октябре Google заявила, что достигла квантового превосходства: квантовый компьютер компании впервые превзошел обычные вычислительные системы в условиях реальной рабочей нагрузки.
Кроме того, недавно мы упоминали о первой удачной передаче данных с помощью квантовой запутанности. Но как на практике квантовые вычисления применимы для мобильных устройств? Раз уж квантовое превосходство достигнуто в условиях реальных рабочих нагрузок, то, мы полагаем, квантовые вычисления сначала окажут влияние на мобильные устройства, точнее поспособствуют расширению спектра решений тонких клиентов.
Второй вариант применения – ИИ. Нынешние производители (включая Apple) отводят значительную часть площади однокристальной системы для нейронного процессора, однако вместо этого можно представить таких тонких клиентов, которые будут соединяют мобильные устройства с продвинутыми системами искусственного интеллекта, использующими квантовые вычисления.
Хотя CSI-подобный улучшающий фильтр мог бы быть интересным решением, мы все же ожидаем, что в действительности достижения в сфере квантовых вычислений будут постепенного внедряться в мобильные устройства, в т.ч. iPhone, а не резко, как снег на голову, врываться на рынок.