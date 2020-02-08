Сатирическая статья о камерах iPhone подняла вопросы, касающиеся технологического будущего смартфонов

В одной сатирической новости было написано, что Apple работает над камерой с «безграничной детализацией», использующую достижения квантовой механики. Пусть в действительности это не так, вместе с этим поднимаются вопросы о возможном будущем квантовых вычислений в мире технологий.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Пока Xiaomi и Samsung обходятся 64-МП и 108-МП датчиками, один из источников, якобы прознавший о стратегических планах Apple, смело во всеуслышание заявил: компания из Купертино собирается использовать достижения в области квантовых вычислений для создания такого датчика камеры, который способен обеспечить безграничную детализацию изображения.

Так вышла сатирическая статья WCCFTech о будущих планах Apple касательно камер iPhone. Пусть сейчас это всего лишь шутка и компания Apple, конечно, не работает над камерой, использующей квантовую запутанность, однако в будущем квантовые вычисления действительно могут произвести революцию в сфере мобильных вычислений. И, как бы это смешно не звучало, квантово-механические эффекты уже использовались для съемки изображений.

Хотя квантовые вычисления все еще находятся в зачаточном состоянии, в последнее время наметились существенные подвижки в развитии. В октябре Google заявила, что достигла квантового превосходства: квантовый компьютер компании впервые превзошел обычные вычислительные системы в условиях реальной рабочей нагрузки.

Кроме того, недавно мы упоминали о первой удачной передаче данных с помощью квантовой запутанности. Но как на практике квантовые вычисления применимы для мобильных устройств? Раз уж квантовое превосходство достигнуто в условиях реальных рабочих нагрузок, то, мы полагаем, квантовые вычисления сначала окажут влияние на мобильные устройства, точнее поспособствуют расширению спектра решений тонких клиентов.

Второй вариант применения – ИИ. Нынешние производители (включая Apple) отводят значительную часть площади однокристальной системы для нейронного процессора, однако вместо этого можно представить таких тонких клиентов, которые будут соединяют мобильные устройства с продвинутыми системами искусственного интеллекта, использующими квантовые вычисления.

Хотя CSI-подобный улучшающий фильтр мог бы быть интересным решением, мы все же ожидаем, что в действительности достижения в сфере квантовых вычислений будут постепенного внедряться в мобильные устройства, в т.ч. iPhone, а не резко, как снег на голову, врываться на рынок.