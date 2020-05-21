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Jailbreak для iPhone 11 уже близко! Универсальный метод unc0ver 5.0.0 работает на Windows и способен взламывать все устройства на iOS 13.5

В ближайшие дни выйдет jailbreak для iOS 13.5 от unc0vered (Изображение: WCCFTech)
В ближайшие дни выйдет jailbreak для iOS 13.5 от unc0vered (Изображение: WCCFTech)
Команда разработчиков @unc0verTeam анонсировала выпуск jailbreak для устройств на iOS 13.5. Инструмент для взлома теперь работает и на Windows, а значит владельцам iPhone и iPad больше не нужен Mac для доступа к файловой системе своих устройств, как это было у Checkra1n.
Arjun Krishna Lal | 21/05/2020
Apple iOS iPhone iPad Pro

Спустя считанные дни после того, как Apple выпустила iOS 13.5 для iPad и iPhone, команда unc0ver анонсировала скорый выход универсального jailbreak для устройств на базе iOS 13.5.

Что самое интересное, в отличие от инструмента Checkra1n, jailbreak от unc0vered можно запустить на компьютере под управлением Windows - теперь Mac для взлома iPhone и iPad иметь совсем не обязательно.

Основан новый инструмент на уязвимости нулевого дня, о которой сообщалось в Twitter-аккаунте @Pwn20wnd.

В свою очередь, команда unc0vered анонсировала в своем Twitter, что новый универсальный jailbreak для iOS 13.5 был спонсирован Phone Rebel - компанией, которая занимается выпуском чехлов для iPhone.

Конечно отрадно видеть, что ребята из unC0vered двигают прогресс, но стоит понимать что это не постоянный jailbreak - после перезагрузки iPhone/iPad откатятся к стоковому состоянию. 

Источник(и)

@unc0verTeam

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Arjun Krishna Lal, 2020-05-21 (Update: 2020-05-21)
Arjun Krishna Lal
Editor of the original article: Arjun Krishna Lal - News Editor

 