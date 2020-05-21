Jailbreak для iPhone 11 уже близко! Универсальный метод unc0ver 5.0.0 работает на Windows и способен взламывать все устройства на iOS 13.5

Команда разработчиков @unc0verTeam анонсировала выпуск jailbreak для устройств на iOS 13.5. Инструмент для взлома теперь работает и на Windows, а значит владельцам iPhone и iPad больше не нужен Mac для доступа к файловой системе своих устройств, как это было у Checkra1n.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Спустя считанные дни после того, как Apple выпустила iOS 13.5 для iPad и iPhone, команда unc0ver анонсировала скорый выход универсального jailbreak для устройств на базе iOS 13.5.

Что самое интересное, в отличие от инструмента Checkra1n, jailbreak от unc0vered можно запустить на компьютере под управлением Windows - теперь Mac для взлома iPhone и iPad иметь совсем не обязательно.

Основан новый инструмент на уязвимости нулевого дня, о которой сообщалось в Twitter-аккаунте @Pwn20wnd.

В свою очередь, команда unc0vered анонсировала в своем Twitter, что новый универсальный jailbreak для iOS 13.5 был спонсирован Phone Rebel - компанией, которая занимается выпуском чехлов для iPhone.

Конечно отрадно видеть, что ребята из unC0vered двигают прогресс, но стоит понимать что это не постоянный jailbreak - после перезагрузки iPhone/iPad откатятся к стоковому состоянию.