Jailbreak для iPhone 11 уже близко! Универсальный метод unc0ver 5.0.0 работает на Windows и способен взламывать все устройства на iOS 13.5
Спустя считанные дни после того, как Apple выпустила iOS 13.5 для iPad и iPhone, команда unc0ver анонсировала скорый выход универсального jailbreak для устройств на базе iOS 13.5.
Что самое интересное, в отличие от инструмента Checkra1n, jailbreak от unc0vered можно запустить на компьютере под управлением Windows - теперь Mac для взлома iPhone и iPad иметь совсем не обязательно.
Основан новый инструмент на уязвимости нулевого дня, о которой сообщалось в Twitter-аккаунте @Pwn20wnd.
В свою очередь, команда unc0vered анонсировала в своем Twitter, что новый универсальный jailbreak для iOS 13.5 был спонсирован Phone Rebel - компанией, которая занимается выпуском чехлов для iPhone.
Конечно отрадно видеть, что ребята из unC0vered двигают прогресс, но стоит понимать что это не постоянный jailbreak - после перезагрузки iPhone/iPad откатятся к стоковому состоянию.