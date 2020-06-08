Некоторые владельцы iPhone 11 Pro сообщают о позеленении дисплея
Какие странные болячки у современных смартфонов - с каждым днем новостей об очередном зеленом дисплее все больше. Еще одна такая весть пришла из мира устройств Apple: владелец iPhone 11 Pro сообщил на форуме Macrumors, что дисплей его смартфона временами зеленеет.
По утверждению пользователя, проблема порой проявляется сразу после разблокировки смартфона, причем зеленая дымка исчезает сама собой спустя некоторое время. Судя по всему это не единичный случай, так как другие владельцы подтвердили наличие проблемы на своих смартфонах. Чаще всего зеленый экран проявляется на версии iOS 13.4.1, в то время как большинство обновившихся до версии 13.5 утверждают, что проблема исчезла. Тем не менее, у некоторых пользователей даже обновление не исправило ситуацию.
Добавим, что описанная проблема затрагивает не только iPhone 11 Pro, но и iPhone 11 Pro Max - то есть, только модели с OLED дисплеями. Владельцы iPhone 11 о подобных нюансах не сообщали. Честно говоря, в голову начинают закрадываться подозрительные мысли, ведь зеленая дымка у дисплея встречается не только у Apple. О подобных проблемах со своими смартфонами рапортовали в прошлом году владельцы Pixel 4 XL, а недавно тот же недостаток выявился у Samsung Galaxy S20 Ultra и OnePlus 8 Pro — у всех этих смартфонов установлены дисплеи с высокой частотой обновления; однако, iPhone 11 Pro со своими 60 Гц немного не вписывается в стройную теорию.
Заметим, что у Pixel 4 XL, OnePlus 8 Pro и S20 Ultra установлены дисплеи от Samsung. Та же компания поставила 90% OLED дисплеев в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Мы вовсе не намекаем, что проблема в OLED дисплеях от Samsung, — панели от LGD в Huawei Mate 20 Pro страдали от похожих изъянов — но совпадений многовато, не находите?