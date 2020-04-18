У Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружилась проблема с дисплеем
Пока блогеры и магазины во всем мире расхваливают флагманскую линейку Galaxy S20, от обзорщиков эти смартфоны получили критику за ряд проблем, что в особенности относится к моделям на Exynos. Теперь же выяснилось, что у некоторых образцов, вероятно, еще есть и проблемы с дисплеями.
Один из владельцев Galaxy S20 Ultra поделился на своей странице в Facebook историей о том, что у его смартфона явно присутствует некая проблема, из-за которой изображение на дисплее становится зеленым. Проблема явно необычная, так как проявляется только при определенных условиях.
Дисплей должен работать в режиме 120 Гц на минимальной яркости при запущенной камере - зеленый экран возникает только в такой ситуации. Тем не менее, у некоторых пользователей та же проблема проявляется при выходе из игры на домашний экран.