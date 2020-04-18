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У Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружилась проблема с дисплеем

Зеленый экран (Изображение: A. Naim)
Зеленый экран (Изображение: A. Naim)
Samsung Galaxy S20 Ultra - это впечатляющий смартфон. Он стоит целых $1400 и за такую цену покупатели ожидают получить идеальную модель. Очень жаль, но как мы писали в обзоре, у этого смартфона есть серьезные недостатки, в том числе непонятные проблемы с автофокусом в камере. Теперь же обнаружилась еще и проблема с позеленением дисплея.
Ricci Rox | 18/04/2020
Android Galaxy S ARM телефоны

Пока блогеры и магазины во всем мире расхваливают флагманскую линейку Galaxy S20, от обзорщиков эти смартфоны получили критику за ряд проблем, что в особенности относится к моделям на Exynos. Теперь же выяснилось, что у некоторых образцов, вероятно, еще есть и проблемы с дисплеями.

Один из владельцев Galaxy S20 Ultra поделился на своей странице в Facebook историей о том, что у его смартфона явно присутствует некая проблема, из-за которой изображение на дисплее становится зеленым. Проблема явно необычная, так как проявляется только при определенных условиях. 

Дисплей должен работать в режиме 120 Гц на минимальной яркости при запущенной камере - зеленый экран возникает только в такой ситуации. Тем не менее, у некоторых пользователей та же проблема проявляется при выходе из игры на домашний экран.

Пока что неизвестно, подвержены ли описанной проблеме S20 и S20+. Некоторые пользователи утверждают, что подобное поведение у смартфонов началось после установки последнего обновления, а значит проблема носит программный характер.

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Ricci Rox, 2020-04-18 (Update: 2020-04-18)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 