Китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, OPPO и Vivo, по-видимому, хотели бы получить 200-МП датчик к концу 2020 года, но за это время Samsung успеет разработать только 150-МП сенсор. Размер последнего должен составить 1 дюйм, к тому же датчик получит поддержку технологии Samsung Nonacell с объединением пикселей 9-в-1.

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Не успели на рынке появится 108-МП датчики, как Samsung уже принялась за работу над более продвинутыми версиями с еще большим количеством пикселей. Корейские инсайдеры сообщили, что компании вроде Xiaomi, OPPO и Vivo, уже подумавают над тем, как сделать камеры в своих будущих флагманах более продвинутыми; поэтому они обратились к Samsung с просьбой разработать для них 200-МП сенсоры. Однако в сроки, поставленные китайскими производителями, Samsung явно не успеет сотворить чудо из-за производственных ограничений, так что максимум, который южнокорейская компания может предложить к четвертому кварталу 2020 года – это 150-МП датчики.

Поскольку новые сенсоры предназначаются для мобильных устройств, в них Samsung внедрит свою запатентованную технологию «Nonacell», которая позволит улучшить качество изображения в условиях плохой освещенности. Для того, чтобы избежать появления возможных проблем с яркостью, полезная площадь датчика, на которой непосредственно расположатся пиксели, составит 1 дюйм. Технология объединения пикселей позволит достичь показателя 9-в-1, поэтому итоговое разрешение будет близко к 16 МП.

Xiaomi снова может стать первой компанией, выпустившей несколько флагманов с запредельным датчиком на 150 МП в конце 2020 года, а OPPO и Vivo, скорее всего, выждут паузу, чтобы представить смартфоны не только с новыми сенсорами, но и с мощным процессором Snapdragon 875, который как раз выйдет в начале 2021 года. Несмотря на то, что Samsung сама производит датчики, последние, обычно, дебютируют не на устройствах данной компании. И все-таки в этом году мы вполне можем увидеть новые 150-МП сенсоры на фаблетах Note 20, даже раньше, чем во флагманах Xiaomi, анонс которых должен состояться в ноябре. Конечно, при условии, что коронавирус не помешает этому.