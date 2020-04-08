Samsung завершает поддержку ПО линейки Galaxy S7
Самый свежий патч безопасности (SMR-APR-2020) от Samsung для смартфонов на Android закрывает несколько довольно важных уязвимостей. В первую очередь получат его представители флагманской линейки Galaxy S20, а также Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, наряду с представителями линейки Galaxy Note (8, 9, 10, 10 Lite, 10+).
Все вышеперечисленные модели присутствуют в обновленном списке продуктов Samsung, которые получат ежемесячный патч безопасности. Есть и ряд устройств, которые получат квартальные обновления, в котором до недавнего времени присутствовали Galaxy S7 и S7 Edge. Ныне в списке эти модели 2016 года выпуска отсутствуют.
Таким образом, 4-летний цикл обновлений безопасности для этих смартфонов подошел к концу; за все это время данные модели получили два мажорных обновления ОС. Их наследники (Galaxy S8 и S8+), как недавно стало известно, не получат One UI 2 на основе Android 10. Тем не менее, ежемесячные обновления безопасности для семейства Galaxy S8 пока что исправно выпускаются.