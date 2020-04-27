Первые изображения смартфона Samsung A-серии с выдвижной камерой
Выдвижные камеры перестали быть чем-то новым - интересы производителей сместились к другим "инновациям". Такие камеры позволяют разместить в смартфоне полноценный дисплей без вырезов и прочих приблуд, но сам по себе механизм в такой конструкции является уязвимым местом, так как может сломаться. Видимо, все нюансы выдвижных камер не пугают компанию Samsung, которая, судя по утечкам, решила выпустить свой первый смартфон с такой камерой.
Снимок с предполагаемым устройством от Корейского производителя опубликован в Twitter аккаунтах @OnLeaks и @Pigtou_. Одного взгляда на изображение достаточно, чтобы понять, что модель точно не войдет во флагманскую линейку Galaxy S - скорее всего, перед нами представитель серии Galaxy A. Помимо довольно широкой нижней рамки дисплея, смартфон на изображении также обладает сканером отпечатков... на тыльной панели. Дисплей у смартфона плоский, без загнутых краев на манер текущих флагманов Galaxy S.
На спинке также притаилась тройная камера, но о ней в утечках ничего не сказано, как и о параметрах смартфона в целом. По изображению можно говорить лишь о том, что модель получит порт USB Type-C и ИК-передатчик. Вероятно, больше подробностей о предполагаемом смартфоне Samsung мы узнаем в ближайшие месяцы.