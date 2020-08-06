Galaxy Note 20 и 20 Ultra 5G были представлены вчера, 5 августа 2020 года, на мероприятии Galaxy Unpacked. Абсолютно все утечки и догадки относительнл этих двух моделей оправдались, так что все что осталось сделать Samsung - это подтвердить их и огласить даты старта продаж вместе с ценами.

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Компания Samsung официально представила двух новых членов линейки Galaxy Note: Note 20 и 20 Ultra. Благодаря целому ряду утечек, абсолютно все о новых смартфонах было известно еще до официального релиза (кроме цен и сроков появления в продаже), потому в Samsung не стали слишком подробно останавливаться на характеристиках.

Итак, Note 20 получил плоский LTPS LCD дисплей диагональю 6.7 дюймов, в то время как Note 20 Ultra обладает самым большим в серии 6.9-дюймовым дисплеем с изогнутыми краями. Маркетинговое название нового дисплея - Dynamic AMOLED 2X: он обещает улучшение читабельности на улице на 25%.

Оба дисплея получили частоту обновления в 120 Гц, но в Samsung умолчали о доступных сочетаниях частоты и разрешения. Как бы там ни было, дисплеи получили самое прочное на данный момент стекло Corning Gorilla Glass Victus. Note 20 Ultra также получил стеклянную тыльную панель, в то время как младшая модель обошлась панелью из усиленного поликарбоната.

Обновленный модуль основной камеры Note 20 вмещает три фотосенсора: основной на 108 МП, ультраширокоугольный на 12 МП и дополнительный на 12 МП с телеобъективом. Ultra-версия модели вдобавок обладает лазерным автофокусом. Довольно странно то, что Samsung совершенно ничего не сказала о дополнительных характеристиках камер, особенно с учетом того, что одна из них обладает перископической оптикой.

Вполне естественно, оба новых представителя серии Note 20 получили улучшенный стилус S Pen. Время отклика стилуса было уменьшено до 9 миллисекунд, в то время как у предшественников этот показатель составлял 59 миллисекунд. Кроме того, смартфон теперь поддерживает технологию AI Point Prediction, которая должна увеличить плавность и точность ввода стилусом.

В Samsung отдельно добавили, что частота 120 Гц позволяет пользоваться S Pen как настоящей ручкой, так как задержка незаметна невооруженным глазом. В то же время, некоторые новые функции One UI в этом направлении созданы для интеграции с сервисами и экосистемой Microsoft.

Так, у смартфона появилась расширенная поддержка в меню Windows Ваш телефон. В итоге, заметки из приложения Notes (созданные с помощью стилуса или стандартные) и голосовые напоминания будут синхронизироваться с соответствующими приложениями в Windows (Samsung Notes -> OneNote); поддерживается также прямая отсылка всех вышеуказанных элементов в Outlook.

Такая интеграция с сервисами софтверного гиганта позволила получить поддержку Xbox Pass. Она позволяет моделям Galaxy Note синхронизироваться с игровой сетью Microsoft и запускать игры (доступно более 100 различных проектов) прямо на смартфоне. Чтобы было еще веселее играть, производитель также выпустил специальный Bluetooth-геймпад, который можно приобрести отдельно.

Стоимость Galaxy Note 20 стартует с отметки $999, в то время как Note 20 Ultra обойдется как минимум в $1299. Правда, эти цены относятся только к ревизиям моделей, которые поддерживают 5G, а значит в будущем появятся и образца с поддержкой только 4G/LTE. Вполне вероятно, что последние будут доступны только в некоторых регионах. Предварительные заказы на смартфоны доступны с сегодняшнего дня, а продажи стартуют 21 августа.