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Galaxy Unpacked | Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ представлены: Qualcomm Snapdragon 865+, 120-Гц дисплеи и беспроводной режим DeX

Samsung has представила Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ (Изображение: Samsung)
Samsung has представила Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ (Изображение: Samsung)
После многих месяцев утечек и слухов, компания Samsung наконец официально представила планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Обе модели обладают целым рядом невероятных характеристик и работают на основе самых мощных на данный момент чипсетов Qualcomm. Младшая модель будет стоить от $650, в то время как за старшую придется отдать $850. В продаже флагманские планшеты появятся с 20 августа.
Anil Satyanarayana, 🇺🇸
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В Samsung решили на этот раз выпустить не только флагманские смартфоны, но и планшеты. Благодаря утечкам мы многое знали о новинках, включая их внешний вид, но и без сюрпризов не обошлось. Начинка у Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ по большей части идентичная, но по некоторым важным аспектам они серьезно различаются. Для начала давайте выведем их общие черты.

Оба планшета работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 865+ и комплектуются 6 или 8 ГБ ОЗУ, наряду с 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счет карты памяти до 1 ТБ объемом. В отличие от серии Galaxy Note, стилус S-Pen вставляется не в слот на корпусе, а в специальный держатель возле камеры.

Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ обладают двойной основной камерой, которая сочетает 13-МП фотосенсор с широкоугольной оптикой и 5-МП с ультраширокоугольной. Спереди расположена одиночная фронтальная камера на 8 МП. Порт USB Type-C поддерживает подключение внешних дисплеев и мониторов, а также позволяет заряжать планшет на мощности до 45 Вт. Для беспроводной связи предусмотрены модули Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi Direct.

Оба планшета работают на свежей оболочке One UI 2.5, которая основана на Android 10. В свежей версии фирменного интерфейса Samsung добавлены новое приложение Notes и функция Google Nearby Share. Сообщается также, что в дальнейшем интеграция с Windows 10 будет более глубокой. Кроме того, режим Samsung DeX получил два важных обновления: его можно запускать на самом планшете, чтобы пользоваться им буквально как компьютером на Windows, а также подключать в режиме DeX к телевизору по воздуху.

Из названия моделей становится понятным, что Galaxy Tab S7+ является более старшим из двух новичков. Он получил большой 12.4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2800 × 1752 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Galaxy Tab S7+ работает от батареи емкостью 10000 мАч battery, а также обладает подэкранным сканером отпечатков.

В свою очередь, Galaxy Tab S7 является более доступной моделью и для снижения цены производитель несколько упростил его характеристики. Для начала, здесь установлен 10.2-дюймовый LCD дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Частота обновления у него, к счастью, также составляет 120 Гц, хотя слухи и утечки утверждали иное. Помимо диагонали, данная модель обладает и батареей меньшей емкости - 8000 мАч. Вместо подэкранного сканера отпечатков здесь установлен обычный емкостный, что расположен на боковой стороне.

Раз уж Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ являются флагманами в линейке, цены у них соответствующие. Так, Galaxy Tab S7 можно купить за $650, в то время как Galaxy Tab S7+ будет стоить $850. Для всех, кто оформит предзаказ, Samsung дарит подписку на сервис Xbox Game Pass. Оба планшета появятся в продаже начиная с 20 августа.

Источник(и)

Samsung

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 08 > Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ представлены: Qualcomm Snapdragon 865+, 120-Гц дисплеи и беспроводной режим DeX
Anil Satyanarayana, 2020-08- 6 (Update: 2020-08- 6)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 