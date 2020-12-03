Особенности Qualcomm Snapdragon 888 5G — Новый флагманский чипсет с многочисленными улучшениями

С момента выхода предыдущего флагманского чипсета от Qualcomm - Snapdragon 865 - прошел уже почти год. Для своего нового чипа компания выбрала нетипичное наименование, которое не соответствует текущей схеме (845, 855, 865) - Snapdragon 888. Три восьмерки в названии, очевидно, говорят о том, что этот чипсет не просто флагманский, а премиальный.

Переход с 7-нм на 5-нм техпроцесс должен обеспечить заметный подъем производительности и энергоэффективности. Кроме того, в Qualcomm обещают улучшения возможностей камеры и встроенного ИИ-движка.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 888 должны выйти в первом квартале 2021 года.