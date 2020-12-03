Особенности Qualcomm Snapdragon 888 5G — Новый флагманский чипсет с многочисленными улучшениями
С момента выхода предыдущего флагманского чипсета от Qualcomm - Snapdragon 865 - прошел уже почти год. Для своего нового чипа компания выбрала нетипичное наименование, которое не соответствует текущей схеме (845, 855, 865) - Snapdragon 888. Три восьмерки в названии, очевидно, говорят о том, что этот чипсет не просто флагманский, а премиальный.
Переход с 7-нм на 5-нм техпроцесс должен обеспечить заметный подъем производительности и энергоэффективности. Кроме того, в Qualcomm обещают улучшения возможностей камеры и встроенного ИИ-движка.
Первые смартфоны на базе Snapdragon 888 должны выйти в первом квартале 2021 года.
Основные характеристики
Как вы помните, у Snapdragon 865 собственного 5G модема не было - он был установлен в виде отдельного чипа на плате. В случае Snapdragon 888 используется новый 5G модем X60, который встроен в сам чипсет: сам модем был представлен в начале 2020 и производится по 5-нм техпроцессу. Помимо того, в чипе также присутствует система Qualcomm FastConnect 6900, которая обеспечивает поддержку WiFi 6, WiFi 6E (6 ГГц) и Bluetooth 5.2.
Для обработки изображений в Qualcomm Snapdragon 888 используется новый CV-ISP Spectra 580 (первый в мире тройной процессор такого типа). Он способен обрабатывать изображение с трех камер одновременно, давая совершенно новые возможности по съемке и обработке фото/видео.
Графическая подсистема также обновилась: Qualcomm Adreno 660 пришла на смену Adreno 650 и обеспечивает 35% повышение скорости рендеринга картинки, вместе с 20% улучшением энергоэффективности. Для обработки ИИ-алгоритмов используется сопроцессор Hexagon 780, который задействуя скалярные, тензорные и векторные вычислительные блоки обеспечивает огромный прирост производительности. Согласно Qualcomm, производительность на ватт в сравнении с аналогичным блоком у предшественника возросла в три раза.
Из нового в чипсете также технологии Qualcomm Sensing Hub, Qualcomm Security Processor (изолированная среда для отдельных приложений, обеспечивающая мгновенное переключение в ОС) и процессорная архитектура Kryo 680. Процессор в новом чипсете разбит на 3 кластера: одно главное ядро Kryo 680 с частотой до 2.84 ГГц (компания называет его Cortex X1), три производительных ядра с частотой до 2.4 ГГц (Cortex-A78) и четыре энергоэффективных ядра с частотой до 1.8 ГГц (Cortex-A55). В целом, такая структура не нова - ее мы видели и у предшественника, однако сама архитектура "больших" ядер модифицирована. Производительность и энергоэффективность процессора в итоге выросли на 25% в сравнении с предшественником.
Общая производительность ИИ-движка Qualcomm, который для своей работы задействует графику Adreno, сопроцессор Hexagon, Sensing Hub и ядра Kryo, по заявлению производителя теперь составляет 26 триллионов операций в секунду (TOPS). В сравнении с предыдущим SD 865 прирост близок к двукратному (15 TOPS).
Подробности о самом чипе (тепловыделение и размеры упаковки) Qualcomm пока не сообщила.
Обработка изображений — Тройной ISP Spectra 580
Qualcomm позиционирует тройной ISP Spectra 580 как самое главное достоинство Snapdragon 888. Дело в том, что этот процессор способен обрабатывать изображение с трех камер одновременно (3x 4K HDR или 3x 28 МП; например бесшовное переключение между основной камерой, широкоугольной камерой и зум-камерой).
В Qualcomm утверждают, что Spectra 580 ISP способен обрабатывать до 2.7 гигапикселей в секунду, что на 35% больше, чем у предыдущего Spectra 480 (2 гигапикселя). Такой производительности достаточно, чтобы обрабатывать в реальном времени видео в максимальном разрешении камеры с частотой 120 к/с, что ранее было невозможно. Кроме того, новый ISP позволит существенно улучшить светочувствительность при плохом освещении: теперь можно делать снимки при освещении 0.1 люкс (примерная освещенность в безоблачную лунную ночь).
Qualcomm Spectra 580 ISP также будет поддерживать фотосенсоры с так называемым "шахматным HDR". Если кратко, то снимки с таких сенсоров делаются на трех разных значениях вдержки, за счет чего достигается больший динамический диапазон. Данная техника может использоваться как для фото, так и для видео (4K с "вычислительным" HDR). Вдобавок, Spectra 590 ISP позволяет снимать фото в 10-битном формате HEIF.
ИИ-движок будет играть гораздо более важную роль в камерафонах будущего. В Qualcomm говорят о ИИ-автофокусе, интеллектуальной автоматической подстройке экспозиции и баланса белого. В данном случае, кадр сначала распознается ИИ-движком, который затем автоматически применяет все необходимые настройки и уже только после этого создается снимок.
Игры - Технология Variable Rate Shading
Qualcomm также обещает, что новый чипсет принесет позитивные изменения в мир мобильного гейминга. Новая графика Adreno 660 получила наибольший прирост производительности, который когда-либо был в новом поколении Snapdragon — 35% (+ 20% энергоэффективности) по сравнению с предыдущей Adreno 650.
Технология Game Quick Touch обеспечит минимальное время отклика экрана в играх: преимущество над предыдущей версией составляет 20% при 60 к/с, около 15% при 90 к/с и примерно 10% при 120 к/с.
Для разработчиков будет полезна поддержка Variable Rate Shading. Смысл данной технологии состоит в том, чтобы снизить разрешение рендеринга текстур периферийных объектов и зон динамически. В данном случае ИИ-движок играет ключевую роль, так как отвечает за распознавание контента. В целом, Variable Rate Shading позволяет высвободить до 30% ресурсов, что, по мнению Qualcomm, пригодится разработчикам требовательных игр.
ИИ-движок - Огромный рост производительности и новые возможности
Предыдущие чипы Qualcomm уже показали эффективность и полезность ИИ в смартфонах. В новом Snapdragon 888 интегрирован ИИ-движок 6 поколения. Главную роль в нем играет сопроцессор Hexagon 780, который сочетает в себе тензорные, векторные и скалярные вычислительные. Таким образом, скорость обмена данными внутри процессора возросла очень значительно - на практике это может дать совместимым алгоритмам сильный прирост в скорости выполнения (вплоть до 1000 раз).
В Qualcomm судя по всему также улучшили сами вычислительные блоки. К примеру скалярные блоки теперь выдают на 50% производительности, в то время как у тензорных блоков такой прирост двукратный. Вместе все упомянутые улучшения привели к троекратному повышению производительности на ватт у сопроцессора Hexagon.
Qualcomm Sensing Hub теперь имеет собственный энергоэффективный ИИ-процессор, который призван разгрузить Hexagon, взяв на себя часть его задач: распознавание фонового шума, активности пользователя, а также различных событий и так далее. Qualcomm также обновила API для ИИ-движка, открыв их для всех разработчиков, чтобы те могли по максимуму задействовать потенциал Snapdragon 888.
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Материалы Qualcomm для прессы