Qualcomm Snapdragon 898 может выйти под названием Qualcomm 8 Gen1

Согласно одному из слухов в Сети, Qualcomm может перейти на новую схему наименований для флагманских чипсетов следующих поколений. По данным сразу двух информаторов - Ice Universe и Digital Chat Station - грядущий Snapdragon 898 получит название Snapdragon 8 Gen1

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Компания Qualcomm уже успела отойти от привычной формулы по смене цифры в наименованиях флагманских чипсетов (Snapdragon 8x5), когда выпустила Snapdragon 888. Теперь же, с выходом Snapdragon 898, чипмейкер, похоже, решил полностью сменить схему наименований для своей продукции.

Сразу два известных информатора - Ice Universe и Digital Chat Station - утверждают, что Qualcomm может выпустить грядущий флагманский чипсет под наименованием Snapdragon 8 Gen1. Внутреннее кодовое название модели чипа, к счастью, останется прежним (SM8450) и будущие поколения также унаследуют текущий формат. На данный момент эту информацию можно считать слухом, ведь Qualcomm не подтвердила ничего официально, но некая логика в такой жесткой смене названия есть. Дело в том, что новый чипсет компании будет основан на новой архитектуре ARM V9 с новыми большими и малыми ядрами. Возможно полная смена схемы наименований отражает большие архитектурные и, надеемся, фактические изменения в производительности чипа.

Официальный релиз Snapdragon 898/Snapdragon 8 Gen1 должен состояться буквально через пару недель.