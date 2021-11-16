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Qualcomm Snapdragon 898 может выйти под названием Qualcomm 8 Gen1

Теперь ждем Snapdragon 8 Gen1? (Изображение: Qualcomm)
Теперь ждем Snapdragon 8 Gen1? (Изображение: Qualcomm)
Согласно одному из слухов в Сети, Qualcomm может перейти на новую схему наименований для флагманских чипсетов следующих поколений. По данным сразу двух информаторов - Ice Universe и Digital Chat Station - грядущий Snapdragon 898 получит название Snapdragon 8 Gen1
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Компания Qualcomm уже успела отойти от привычной формулы по смене цифры в наименованиях флагманских чипсетов (Snapdragon 8x5), когда выпустила Snapdragon 888. Теперь же, с выходом Snapdragon 898, чипмейкер, похоже, решил полностью сменить схему наименований для своей продукции.

Сразу два известных информатора - Ice Universe и Digital Chat Station - утверждают, что Qualcomm может выпустить грядущий флагманский чипсет под наименованием Snapdragon 8 Gen1. Внутреннее кодовое название модели чипа, к счастью, останется прежним (SM8450) и будущие поколения также унаследуют текущий формат. На данный момент эту информацию можно считать слухом, ведь Qualcomm не подтвердила ничего официально, но некая логика в такой жесткой смене названия есть. Дело в том, что новый чипсет компании будет основан на новой архитектуре ARM V9 с новыми большими и малыми ядрами. Возможно полная смена схемы наименований отражает большие архитектурные и, надеемся, фактические изменения в производительности чипа.

Официальный релиз Snapdragon 898/Snapdragon 8 Gen1 должен состояться буквально через пару недель.

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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 721 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2531 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Anil Ganti, 2021-11-16 (Update: 2021-11-16)

 